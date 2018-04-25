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    Pantsir-S1 füze savunma sistemi

    Rusya: Türkiye'ye Pantsir hava savunma sistemleri göndermeye hazırız

    © Sputnik /
    Savunma
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    Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerine koruma sağlaması için Pantsir hava savunma sistemleri göndermeye hazır olduğunu söyledi.

    S-400- Hmeymim
    © AFP 2018 / Paul GYPTEAU
    Rusya, Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimine başladı
    Rus basınına demeç veren Şugayev, "S-400 sevkiyatının zamanında ve başarıyla yapılmasının, hava savunma sistemleri alanındaki işbirliğini genişletmeyi konuşmamızı sağlayacağından eminim. Bir sonraki aşamada Türkiye'ye Pantsir sistemleri gönderilebilir, bu mantıklı olur" dedi.

    Pantsir sevkiyatının henüz gündemde olmadığının altını çizen Şugayev, bu sistemlerin taşıdığı özellikleri şöyle anlattı: "Pantsir sistemleriyle güçlendirilen füze savunma sistemleri, önemli ek avantajlar elde eder. Pantsir, son savunma hattı işlevini görüyor. Alçak irtifadaki uçaklara, helikopterlere, İHA'lara ve füzelere karşı koyma imkanı bu sistemin etkili çalışmasına bağlıdır."

    'MOSKOVA VE ANKARA, S-400 PARÇALARININ TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİNİ GÖRÜŞÜYOR'

    Şugayev'e göre Moskova ve Ankara, S-400 parçalarının Türkiye'de üretilmesi konusunu istişare ediyor.

    "Ankara, S-400 parçalarının Türkiye'de üretilmesini gündeme getirdi. Bu konu, şu anda teknik uzmanlar düzeyinde görüşülüyor" diye devam eden Şugayev, teknoloji transferi konusu çok hassas olduğu göz önüne alındığında tarafların kabul edeceği bir çözüm bulunacağından emin olduğunu vurguladı.

    An S-400 Triumph / SA-21 Growler medium-range and long-range surface-to-air missile system
    © Sputnik / Maxim Blinov
    Rusya: S-400’ü Türkiye’ye 2019 sonuna doğru göndereceğiz
    'RUSYA, S-400'LERİ DAHA KISA SÜREDE TESLİM ETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK'

    Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatının süresini en aza indirgemek için tüm çabayı göstereceğini de ifade etti.

    S-400 sevkiyatının süresini azaltma kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı zirvede alındığını anımsatan Şugayev, Moskova'nın Türk tarafının talebini yerine getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

    'TÜRKİYE S-400'LERİ YABANCI MUADİLLERİYLE KIYASLADI'

    Diğer taraftan Şugayev, Türkiye'nin alacağı sistemi seçerken S-400'leri yabancı muadil sistemlerle kıyasladığını ve sonuç olarak tercihini Rus sisteminden yaptığına dikkat çekti.

    Şugayev, şu ifadeleri kullandı: "NATO üyesi Türkiye, önce ABD sistemlerini almayı planladı. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı ve Türkiye, arayışlarını sürdürdü. Türk hükümeti S-400'leri seçerken bu sistemi öncelikle yabancı muadilleriyle kıyasladı. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi öncelikle ulusal güvenliğini sağlamanın yollarını aradığını kabul edelim. Bu nedenle de Rus sistemi tercih edildi."

    Etiketler:
    Pantsir, S-400, NATO, Recep Tayyip Erdoğan, Dmitriy Şugayev, Türkiye, Rusya
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