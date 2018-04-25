NATO: S-400’ün sistemlerimize entegrasyonu zor

NATO yetkilisi Christian Liflander, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin NATO üyesi ülkelerin sahip olduğu ilgili sistemlerle entegrasyonunun zor olduğunu belirtti.

NATO'da siber savunma departmanı başkanı olan Liflander, New York merkezli sağ eğilimli ABD düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Ben, S-400'e aşina değilim ama NATO'da sahip olduğumuz sistemlere entegre etmenin çok zor olacağını tahmin edebilirim" ifadesine yer verdi.

Liflander'in konuşması, enstitünün internet sitesinden canlı olarak yayınlanmıştı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almaya karar vermesinin ardından ABD ve NATO'dan Türkiye'ye yönelik 'entegrasyon' uyarısı yapılmıştı.

S-400 savunma sistemlerinin alınmasının Türkiye'yi NATO'dan uzaklaştırılacağı savunulsa da, Ankara bu adımın bir zorunluluk olduğunu ve NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmediğini vurguluyor.