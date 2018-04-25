NATO: S-400’ün sistemlerimize entegrasyonu zor

NATO'da siber savunma departmanı başkanı olan Liflander, New York merkezli sağ eğilimli ABD düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Ben, S-400'e aşina değilim ama NATO'da sahip olduğumuz sistemlere entegre etmenin çok zor olacağını tahmin edebilirim" ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almaya karar vermesinin ardından ABD ve NATO'dan Türkiye'ye yönelik 'entegrasyon' uyarısı yapılmıştı.
S-400 savunma sistemlerinin alınmasının Türkiye'yi NATO'dan uzaklaştırılacağı savunulsa da, Ankara bu adımın bir zorunluluk olduğunu ve NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmediğini vurguluyor.
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