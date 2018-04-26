Amiral Kuznetsov’a yeni silahlar geliyor

Rusya'nın tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'un yeni Pantsir hava savunma füze sistemleriyle ve enerji ekipmanlarıyla donatılacağı duyuruldu.

© REUTERS / Norwegian Royal Airforce Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un onarımı 2018'de Murmansk'ta başlayacak

Rusya Donanması'nın Silahlanmadan Sorumlu Komutan Yardımcısı Koramiral Viktor Bursuk, basın mensuplarına Amiral Kuznetsov uçak gemisinin bu yıl başlayacak olan onarımıyla ilgili bilgi aktardı.

Bursuk, “Mayısta çalışmalar başlayacak. Hava savunma sistemleri geliştirilecek. Pantsir hava savunma füze sistemlerinin denizde kullanılanları kurulacak. Kazan, pompa gibi enerji ekipmanları da yenileriyle değişecek” diye konuştu.

Koramiral Bursuk, Amiral Kuznetsov'un modernizasyon işlemlerinden sonra 2021’e doğru yenidenhizmete gireceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya'nın tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'un Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Murmansk kentindeki 35. Gemi Onarım Fabrikası'nda bu yıl başlayacak olan onarımının 3 yıl süreceği duyurulmuştu.