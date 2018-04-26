ABD'li korgeneral: Suriye'deki ABD jetleri radar sistemlerinin müdahalesine maruz kalıyor

Fox News'in aktardığına göre Suriye'de radar sistemlerinin kullanımının ele alındığı bir konferansta konuşan Thomas, "ABD hava grubu, Suriye'de sahada son derece agresif koşullarda faaliyet yürütüyor. Rakiplerimiz bizi her gün kontrol ediyor, iletişim araçlarımızı bloke ediyor ve AC-130 uçaklarını devre dışı bırakıyor" ifadelerini kullandı.

The Drive'ın konuyla ilgili haberindeyse Thomas'ın rakiplerin adını vermediğine dikkat çekilirken ABD'li korgeneralin büyük ihtimalle Rusya veya Moskova destekli güçlere işaret ettiği kaydedildi.

Haberde, "Radar araçları, AC-130 uçakları için tehlikeli arz ediyor. Zira bu araçlar, AC-130'lerin saldırı sırasında kara bazlı silah sistemleri ve İHA'larla koordinasyon kurduğu iletişim ve veri aktarma sistemlerini bloke ediyor" dendi.

NBC televizyonu, ismi açıklanmaya ABD'li bürokratlara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Suriye'deki ABD İHA'larının sinyallerini engellediğini ve bunun ABD'nin operasyonlarını ciddi şekilde etkilediğini belirtmişti.

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Rus radar sistemlerinin Suriye'deki Rus askeri tesisleri yakınındaki tüm İHA'ların sinyallerini kestiğinin altını çizmişti.