Stoltenberg: NATO ve ABD, Türkiye'ye S-400'lerin alternatiflerini öneriyor

Yarın yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "NATO ülkeleri, askeri sistemlerle ilgili ulusal karar alıyorlar. Ancak bazı ülkeler, bundan rahatsızlık duyuyor. Türkiye ve ABD'nin bu konuda doğrudan temas kurmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştum. Türkiye'nin ABD'yle Patriot sistemleri için görüşmeler yapmasından memnunum" dedi.

Türkiye'nin, İtalya ve Fransa ile SAMP/IT sistemleri alımını istişare etmeyi de kabul ettiğini de kaydeden Stoltenberg, Ankara'nın NATO ülkelerinden savunma sistemleri alma ihtimalinden memnun olduklarını vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun Rusya'yla şeffaf diyalogdan yana olduğunu sözlerine ekledi.