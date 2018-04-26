Türkiye, Rusya'ya askeri simülatör sevkiyatı yapabilir

Havelsan iş geliştirme ve satış departmanı müdürü Erhan Abdullah Kanat, Rusya ve Türkiye arasında MiG-29 savaş jetleri ve Sukhoi Superjet-100 sivil taşımacılık uçakları için simülatör tedarikini görüştüklerini belirtti.

Antalya'da düzenlenen uluslararası havacılık fuarı Eurasia Airshow'da Sputnik'e konuşan Kanat, Türkiye'nin önde gelen hava elektronik ve yazılım şirketlerinden biri olan Havelsan'ın 'sivil taşımacılık uçakları için eğlence cihazları yazılımlarının geliştirilmesi konusunda Rusya'yla uzun süredir işbirliği yaptığını söyledi.

Kanat, bu fuardaysa askeri simülatörlerin (Havelsan'da) geliştirilmesi ve tedariki konusunda çok verimli görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Kanat, "Ruslar askeri uçaklar, helikopterler, denizaltılar için simülatörlere ilgi gösterdi. Özellikle de MiG-29, Sukhoi Superjet-100 uçakları için bu tür platformları geliştirme olanaklarını masaya yatırdık" diye konuştu.

'İŞBİRLİĞİNİN KARŞILIKLI OLMASI KANISINDAYIZ'

Havelsan'ın Rusya'ya kontrol kulelerinde kullanılmak üzere ekipman da önermek istediğini söyleyen Kanat, "Bununla birlikte işbirliğinin karşılıklı olması gerektiği kanısındayız ve sadece kendi ürünlerimizi satmayı düşünmüyoruz. Rusya sivil havacılık alanında dünya ikincisi ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği imkânları, ulaşılan seviyeye göre çok daha geniş. Bu havacılık fuarında ilişkilerimizde yeni bir düzey yakalamayı başaracağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı'nda dün kapılarını açan Türkiye'nin ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow-2018, 29 Nisan'a kadar devam edecek.