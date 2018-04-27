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    Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik ABD öncülüğündeki saldırılar nedeniyle Suriye hava savunmasının aktive edlidiği bildirildi.

    ‘Amerikalılar ellerindeki silahların imajını batırdı’

    © AP Photo / Hassan Ammar
    Savunma
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    ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye düzenlenen hava saldırısının sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan siyaset bilimci Araik Stepanyan, ‘ABD’nin ellerindeki silahların imajını batırdığını’ belirtti.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © Sputnik / Alexander Vilf
    Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu
    Moskova merkezli Jeopolitik Sorunlar Akademisi yetkilisi Araik Stepanyan, Sputnik’e verdiği mülakatta Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye fırlatılan füzelerin kalıntılarını sergilemesinin üzerine saldırının sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Stepanyan, “Suriye’ye fırlatılan füzelerin neredeyse yüzde 70’inin ya düşürülmesi, ya da her hâlükârda hedeflere isabet etmemesi, Amerikalıların silahlarında gerçekten sorun olduğunu gösteriyor. Ellerinde en modern ya da (ABD Başkanı) Donald Trump’ın dediği gibi ‘akıllı’ silahların bulunduğu hakkındaki efsane uçup gitti. Amerikalılar ellerindeki silahların imajını batırdı. Bunun da ötesinde, akıllı olup olmadıklarını bilmiyorum, fakat benim ‘vazifeşinas’ diyebileceğim 2 füze şu anda elimizde ve uzmanlarımız tarafından inceleniyor” diye konuştu.

    ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye düzenlediği füzeli saldırının sonuçlarının Amerikalıların dünya silah pazarındaki konumlarını baltalayacağını söyleyen Stepanyan, sözlerine şöyle devam etti:

    ''ABD ARTIK EN İYİ VE EN MODERN OLAN TOMAHAWK'LARIMIZI SATIN ALIN' DİYEMEYECEK'

    • Silah pazarında artık ABD, ‘En iyi ve en modern olan Tomahawk’larımızı satın alınız’ diyemeyecek. Türkiye S-400 füze savunma sistemlerimizi satın almaya hazır, ABD’yse Amerikan silahların daha iyi olduğu gerekçesiyle onları bu anlaşmadan vazgeçirmeye çalıştı.

    'TÜRKİYE İKNALARA BOYUN EĞMEDİ'

    • Türkiye iknalara boyun eğmedi ve şimdi Türkler, doğru bir tutum sergilediklerini görüyor. Trump Suudi Arabistan’ı çok sayıda Amerikan yapımı silahı satın almaya ikna etti. Şimdiyse Suudiler paraları boşa harcadıklarını görüyor, zira Suriye ordusunun elinde bulunan en modern olmayan Rus silahlar dahi Amerika’nın böbürlendiği füzelerle en iyi şekilde baş edebiliyor.

    ABD, Fransa ve İngiltere, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddialarını gerekçe göstererek 14 Nisan’da Suriye'ye füzeli saldırı düzenlemişti. Saldırıda can kaybı yaşanmazken saldırının düzenlendiği noktalardaki hasarın da asgari düzeyde olduğu anlaşıldı.

    ABD, Fransa ve İngiltere savunma bakanlıkları, füzelerin tümünün belirlenen hedeflere isabet ettiğini açıklarken, Rusya Genelkurmay Başkanlığı füzelerin kalıntılarını sergileyerek büyük bir kısmının Suriye’nin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ya da havada bozulduğunu ve neticede 105 füzeden en fazla 22’sinin hedeflerine isabet ettiğini ortaya koydu.

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    Etiketler:
    S-400 Füze Savunma Sistemleri, Tomahawk, Araik Stepanyan, Fransa, İngiltere, Türkiye, Rusya, Suriye, ABD
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