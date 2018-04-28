Amerikan F-35’ler Sovyet kökenli çıktı

Sitede yayınlanan makalede, ABD'nin yeni hayalet uçak geliştirmesinin demir perdenin düşmesi sayesinde mümkün olduğu, 1991'de Lockheed Martin ve Rus uçak üreticisi Yakovlev'in imzaladıkları işbirliği anlaşmasının Amerikan uçak şirketinin ‘yıllar boyunca yapılan çalışma ve denemeler' sonunda elde edilen deneme verileri dahil Yak-141'le ilgili bilgileri almasını sağladığı kaydedildi.
© Sputnik / Mikhail Kuhtarev
Makalede, "Bu bilgi, motorları geliştirme çalışmalarının başlamasına yardım eden, kritik öneme sahip bir bilgiydi" ifadelerine yer verildi.
F-35'lerin Yak-141'in doğrudan halefi olmadığını ve uçakların arasında farkların bulunduğunu kaydeden makale yazarı, "Fakat dikey kalkış ve inişli Sovyet uçağı projesinden alınan verilerin F-35 Joint Strike Fighter'in geliştirilmesi için kullanıldığı neredeyse kesin. Dolayısıyla F-35, var oluşunun en azından bir kısmı için Sovyet dönemindeki silahlanma programına borçlu" ifadelerini kullandı.
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