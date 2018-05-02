NATO, Rus donanmasının büyüyen potansiyelinden rahatsız

Başta ABD olmak üzere NATO’nun Rusya’nın Kuzey ve Karadeniz filolarının giderek büyüyen potansiyelinden endişe duydukları bildirildi.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU İngiliz savaş uçakları Karadeniz’de ‘saldırganlığa’ karşı mücadele edecekmiş

Brüksel'den askeri ve siyasi çevrelerden bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Kuzey ve Karadeniz filolarını dile getiren kaynak, "İlki Rusya'nın Atlantik bölgesinin kuzey kısmına,ikincisiyse Akdeniz'e erişim sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rus denizaltılarının devriye nöbetine ve çeşitli tatbikatlara katılmak üzere deniz ve okyanuslardaki seferlerini sıklaştırdıkları, geçen yıl denizaltı mürettebatlarının denizde görevde olma sürelerinin önceki iki yıla kıyasla iki kattan fazla olduğu açıklanmıştı.

Bu yıl Rusya Deniz Kuvvetleri'nin bünyesindeki araçların yaklaşık 500 tatbikata katılacağı belirtiliyor.

Rusya savunma sanayii, 1 kilometreyi aşan derinlikte kıtalararası mesafelerdeki hedeflerine muazzam bir hızla gizlice hareket edebilen nükleer su altı araçlarıyla donatılmış nükleer denizaltılarının dâhil olduğu çok hedefli okyanus sistemini oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.