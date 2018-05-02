NATO, Rus donanmasının büyüyen potansiyelinden rahatsız

Daha önce Rus denizaltılarının devriye nöbetine ve çeşitli tatbikatlara katılmak üzere deniz ve okyanuslardaki seferlerini sıklaştırdıkları, geçen yıl denizaltı mürettebatlarının denizde görevde olma sürelerinin önceki iki yıla kıyasla iki kattan fazla olduğu açıklanmıştı.
Bu yıl Rusya Deniz Kuvvetleri'nin bünyesindeki araçların yaklaşık 500 tatbikata katılacağı belirtiliyor.
Rusya savunma sanayii, 1 kilometreyi aşan derinlikte kıtalararası mesafelerdeki hedeflerine muazzam bir hızla gizlice hareket edebilen nükleer su altı araçlarıyla donatılmış nükleer denizaltılarının dâhil olduğu çok hedefli okyanus sistemini oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)