Avuç içindeki ölüm: Dünyanın en sıra dışı beş el bombası

Sputnik, okurları için dünyanın en sıra dışı el bombalarıyla ilgili bilgileri derledi.
KARTON GÖVDELİ MK3
Patlama anında parça tesiri yaratmasa da, içinde bulunan 227 gram TNT sayesinde kapalı mekânlarda, yansımanın da etkisiyle güçlü bir darbe dalgası oluşturuyor ve yüksek tahrip gücüyle etraftaki her şeyi ve herkesi silip süpürüyor. Açık alanda kesin ölüm yarıçapıysa 2 metreyi geçmiyor. Daha sonra modernize edilen MK3'ün gövdesi artık metalden üretiliyor.
RG-60TB TERMOBARİK SALDIRI BOMBASI
Rus yapımı RG-60TB el bombası, küçük olsa da hacimli bir infilak yaratabiliyor. Patlama anında içindeki özel termobarik karışım etrafa püskürtülüyor ve tutuşarak infilak ediyor. Bombanın içindeki malzemenin ağırlığı sadece 240 gram olmasına rağmen hacim etkisi sayesinde patlamanın gücü 600 gram TNT'nin tahrip etkisine sahip.
Hem kapalı mekânlarda, hem de açık arazide kullanılabilen bu el bombasının açık alanda kesin ölüm yarıçapı 7 metre.
PARAŞÜTLÜ KÜMÜLATİF EL BOMBASI
Bombanın tanka doğru açıdan temas etmesi için dengeleme görevi yapan paraşütle donatıldı. İçinde yarım kilogramlık patlayıcı bulunduğundan RKG-3 bombası, sadece düşmanlar için değil, kullanan ordular için de tehlike taşıyan bir silah olarak kötü ün kazandı. Bombayı fırlatan kişinin 10 metrelik mesafeyi geçememesi durumunda ciddi bir şekilde yaralanması kaçınılmaz olduğu için zaman içerisinde bu silahın yerine daha etkili ve kullanımı daha güvenli bomba ve füze fırlatma düzenekleri geçti.
PLASTİK GÖVDELİ İÇİ TEL DOLU EL BOMBASI
Fransız yapımı LU 213 savunma tipi el bombası yapısı itibarıyla askeri sanayiinin seri ürettiği bir silahtan çok el yapımı bir patlayıcı düzeneği andırıyor. Plastikten üretilmiş yumurta şekilli bir gövdesi olup, içinde 100 gram patlayıcıyla birlikte 230 adet metal misket yer alıyor.
Fransız mühendisler bu sayıdaki tahrip edici parça miktarını yetersiz bulmuşlar olsa gerek ki bombanın içine bir de patlama anında parçalara bölünen bir tel yumağı yerleştirmiş. Belçika yapımı NR423 el bombası da benzer bir yapıya sahip.
BETONDA DÖKÜLEN MICIR DOLU EL BOMBASI
Bombanın içinde 150 gram patlayıcıyla birlikte mıcır, küçük metal parçacıkları ve torna tezgahlarından çıkan metal çapaklar bulunuyordu. Almanlar bu bombalardan yaklaşık olarak 800 bin adet üretebildi.
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