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    Russian President Vladimir Putin delivers his annual Presidential Address to the Federal Assembly at the Manezh Central Exhibition Hall

    Putin'in açıkladığı Kinjal hipersonik silahı, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda ilk kez görücüye çıkacak

    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Savunma
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'ta kamuoyuna duyurduğu Kinjal (Hançer) hipersonik füze sisteminin 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda tarihi Kızıl Meydan'da yapılacak geçit töreninde ilk kez görücüye çıkacağını söyledi.

    Sarmat Füze Kompleksi
    © Sputnik / Sergei Kazak
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    2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferi her yıl 9 Mayıs'ta büyük bir coşkuyla kutlayan Rusya, bu yılki zafer etkinliklerinde askeri gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şoygu'ya göre Kinjal hipersonik füze sistemi, Kızıl Meydan'da yapılacak geçit töreninde ilk kez görücüye çıkacak. Şoygu,  MiG-31K avcı uçaklarının törene Kinjal füze sistemleriyle donatılarak katılacağını belirtti.

    TÖRENE ÇEŞİTLİ UÇAKLAR DA KATILACAK

    Şoygu, törene 5. nesil avcı uçağı Su-57, Su-30SM ve MiG-29SMT savaş uçakları, Tu-160 ve Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları ile uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22M3'lerin de katılacağını vurguladı.

    Kızıl Meydan semalarında 150-500 metre irtifada saatte 200-600 km hızla seyredecek Rus pilotlar, tüm dünyayı hayran bırakacak bir şova imza atacak.

    Uçak gemisi
    © REUTERS / ABD Donanması/Matt Brown
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    Bu arada Şoygu, törende Rus ordusunun modern yüzünü yansıtan toplam 190 askeri aracın hazır olacağının altını çizdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti.

    KİNJAL HİPERSONİK SİLAHI

    Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı.

    Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtmişti.

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    Etiketler:
    Kinjal hipersonik silahı, 9 Mayıs Zafer Bayramı, Vladimir Putin, Rusya
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