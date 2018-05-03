NATO’nun gemileri Karadeniz’e niçin geldi?

Bu tür manevraların güçlü bir filoya ve orduya sahip olan Rusya için bir tehdit oluşturmadıklarını vurgulayan Litovkin, Karadeniz’e doğrudan çıkışı olmayan ülkelerin gemilerinin bu sularda en fazla 21 gün kalabileceklerine dikkat çekti.
RUS UZMAN: YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ
Rus askeri uzman, “Bu onların hakkı, bizse onların hareketlerini ve eylemlerini yakından takip edeceğiz ve buna göre tepki göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
NATO, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu düşündüğü bölgedeki askeri varlığını uzun zamandır arttırıyor. Geçtiğimiz ay sonunda Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, bakanlığın NATO’ya ait gemilerin Karadeniz’deki askeri varlığına karşı çıkmadığını açıklamıştı.
Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group — 🇷🇴Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and 🇧🇬Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboard pic.twitter.com/XHs8viZhwh— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) May 2, 2018
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