NATO’nun gemileri Karadeniz’e niçin geldi?

Rus askeri uzman Viktor Litovkin, NATO’ya ait gemilerin Karadeniz’de en fazla 21 gün kalabildiklerini ve burada yapacakları manevraların güçlü bir filoya ve orduya sahip olan Rusya için tehdit oluşturmadıklarını belirtti.

Russia Today’e (RT) konuşan emekli albay Viktor Litovkin, NATO’ya ait gemilerin Karadeniz’e girişlerini yorumladı. Litovkin, “NATO’nun varlık gösterdiği tüm bölgelerde gerilim tırmanıyor. Zira örgüt, güç gösterisinde bulunmaya, Rusya da dahil olmak üzere NATO’ya üye olmayan ülkelere baskı kurmaya çalışıyor” diye konuştu.

Bu tür manevraların güçlü bir filoya ve orduya sahip olan Rusya için bir tehdit oluşturmadıklarını vurgulayan Litovkin, Karadeniz’e doğrudan çıkışı olmayan ülkelerin gemilerinin bu sularda en fazla 21 gün kalabileceklerine dikkat çekti.

RUS UZMAN: YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Rus askeri uzman, “Bu onların hakkı, bizse onların hareketlerini ve eylemlerini yakından takip edeceğiz ve buna göre tepki göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU NATO gemilerinin Karadeniz’e gelişinin nedeni ne?

Daha önce NATO’nun 2. Daimi Deniz Görev Grubu’nda yer alan İspanya, Türkiye ve Almanya’ya ait firkateynlerin Karadeniz’e girdikleri bildirilmişti.

NATO, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu düşündüğü bölgedeki askeri varlığını uzun zamandır arttırıyor. Geçtiğimiz ay sonunda Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, bakanlığın NATO’ya ait gemilerin Karadeniz’deki askeri varlığına karşı çıkmadığını açıklamıştı.