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    Altay Tankı

    Siyasi iradenin ürünü: Türkiye neden kendi tankını geliştiriyor?

    TSK
    Savunma
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    Türkiye’nin geliştirdiği ve seri üretimine hazırlandığı Altay tankını değerlendiren uzmanlar, tank projesinde yeni çözümlerin olmamasının yanı sıra Ankara’nın kendi tankını geliştirmesinin imaja yönelik iyi bir hamle ve yerli savunma sanayiinin gelişimine destek olduğunu belirtti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Fatih Aktaş
    Erdoğan: İnsansız tank üretir hale geleceğiz
    Russia Today (RT) okurları için Altay tankının güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirdi.

    Defense News’un haberine göre Ankara’nın geliştirdiği Altay tankının seri üretimini Katar-Türk ortak girişimi olan BMC şirketi üstlenecek. Tankın seri üretimine geçilmesi amacıyla Sakarya’da üretim sahası oluşturuluyor. Habere göre Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, yakın zamanda BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 250 aracın üretimi için 3.5 milyar dolarlık kontrat imzalayacak.

    Geçtiğimiz yılın mart ayında yayınlanan, Türkiye savunma sanayiinin geliştirilmesine yönelik Stratejik Plan’a göre 2020-2021 döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hizmetine 35 Altay tankı girmesi gerekiyor. 2020’de seri üretimine geçilmesi planlanan tankın kapsamlı teslimatlarınaysa 2022’de başlanacak.

    Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı geleceğe dönük TSK’ne tedarik etmeye planladığı yaklaşık 1.000 tank ile ordunun elindeki tankların 3’te 1’ini yenilemiş olacak.

    ALTAY TANKLARINA ALMAN MOTOR

    Seri üretimine geçilecek ilk Altay tankları, Alman yapımı MTU MT 883 Ka 501 dizel motorlarla donatılacak. 2022’den sonraysa tanklar için yerli motorların üretilmesi bekleniyor.

    Ankara’nın daha önce tanklarda Alman veya Avusturya yapımı motorları kullanma planları, 2016-2017 döneminde Berlin ve Viyana’nın Türkiye ile askeri-teknik işbirliğini kısıtlamaya yönelik bir dizi kararla bozuldu, Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı 1.500 beygir gücünde yerli motorun üretimi için ihale açtı.

    PROJEYE 500 MİLYON DOLAR HARCANDI

    Rheinmetall
    © AP Photo / Martin Meissner
    Rheinmetall, BMC üzerinden Türkiye'de tank modernizasyonu anlaşması yaptı
    Altay projesi, 2007’den bu yana Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi şirketi tarafından geliştiriliyor. Tankın ilk gerçek boyutlu maketi 2011’de İstanbul’da düzenlenen İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda sunuldu, ardından bir yıl içerisinde tankın 2 prototipi geliştirildi. Projeye şu ana kadar 500 milyon dolar harcandı.

    60 ton ağırlığındaki tank testlerde iyi hareketlilik ve atış performansı sergiledi. Altay ana muharebe tankında ana silah sistemi olarak 120mm’lik 55 kalibre yivsiz top ve 12,7mm ağır makineli tüfek, panoramik nişangâh ve termal görüntüleme ekipmanı tercih edilmiş durumda.

    Altay tankında modüler tip kompozit zırh ve dinamik koruma yer alıyor. Bununla birlikte bu tank, en son ürün aktif koruma sistemlerinden yoksun kaldı. Aracın diğer bir dezavantajıysa, kumanda otomasyonunun nispeten düşük olması (mermi doldurma manuel olarak yapılıyor).

    ALTAY BLACK PANTHER'İ ANDIRIYOR

    İnfografik
    © Sputnik /
    Silahlar dünyasını değiştiren Rus tankı: T-14 Armata
    Uzmanlar, Ankara’nın tankın teknolojik çözümlerinin yüzde 60’ını yurt dışındaki benzerlerinde kullanılanlardan kopyaladığı kanısında birleşiyor. Örneğin Altay’ın kulesi, gövdesi, topu ve süspansiyonu Güney Kore üretimi K2 Black Panther и Alman Leopard tanklarının yapısını andırıyor.

    Rus askeri uzman Sergey Suvorov, RT’ye verdiği mülakatta Altay tankı için yerli motorun geliştirilmesinin Türk savunma sanayii için ciddi bir mücadele olacağını söyledi. Suvorov, “Türkiye’nin motor yapımı alanındaki pozisyonu oldukça zayıf olduğundan Almanya ya da Avusturya’dan iyi bir motor satın almak daha kolay olurdu. Muhtemelen Türkler, orduda kullanılacak tankların üretimini ertelemeleri gerekebilir. Güvenilir bir motor olmadan tankların muharebedeki kullanımını konuşmanın da bir manası yok. Ancak bu tür konularda Batı’ya güvenmek Türkiye’nin çıkarına değil” diye konuştu.

    Otokar şirketinin tankı geliştirme sürecinde deneme numunelerini Güney Kore, Almanya, ABD, Ukrayna gibi ülkelerden almış olabileceğini belirten Suvorov, bunun kesinlikle normal bir uygulama olduğunu, zira tank yapım sanayide tamamen orijinal bir aracın üretilmesi için en az 20 yıl gerektiğini söyledi. Suvorov, “Türk savunma sanayii sektörüne çok güçlü bir devlet desteği var. Bu projede Ankara’nın siyasi iradesi çok belirgin bir şekilde öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

    Rus uzman, Altay projesinin hem TSK’ni modern bir tankla donatmak, hem de ulusal savunma sanayiini kalkındırmak için ilave bir teşvik ile sağlamak olmak üzere iki hedefi olduğunu savundu.

    Suvorov, “Türklerin Altay gibi tank filosuna ihtiyacı yok. Altay'ın olanakları, Ankara’nın şimdi yürüttüğü savaşlar için fazlalık olacak. Burada politik ve ekonomik nedenler iç içe geçmiş durumda. Türkiye, dış ülkelerden teknolojik bağımsızlığını kazanmak ve idealde, silah ihracatında lider konumuna geçmek istiyor” diye konuştu.

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    Etiketler:
    altay tankı, Russia Today (RT), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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