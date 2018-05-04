Eski denizci, ABD Donanması’nın zayıf noktalarını anlattı

© AFP 2018 / DENNIS BEEK / ANP ABD'li eski donanma pilotu 'UFO' ile karşılaşma anını anlattı

Panter, ABD Donanma Enstitüsü'nün Proceedings dergisi için kaleme aldığı yazıda, "Dijital teknolojilere olan güven özellikle iletişim, tahrik sistemi ve navigasyonda ağır olarak hissediliyor ve bu, muhtemelen ilk füze veya hacker saldırısına dayanamayacak bir filonun oluşumuna yol açtı" yorumunda bulundu.

Bilgisayarlaşmaya bağımlılığın, düşmanın parazitlerine karşı daha büyük hassasiyete yol açtığını kaydeden Panter, donanmadaki yoğun otomatikleştirmenin ve mürettebat sayısının azaltılmasının barış zamanı için iyi olduğunu ama gerçek savaşta bunun belirli bir güvenlik açığı yarattığını belirterek, teçhizatın bozulabileceğini hatırlattı.

ABD Donanması çalışanlarının tekrar astronomik navigasyonu öğrenmeye başladığını aktaran Panter, ancak bu tür çabaların hiçbir fayda sağlamayacağını, çünkü modern gemilerin kağıt haritalara sahip olmadığını yazdı.