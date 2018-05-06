Rus Donanması'na yeni füze gemisi geliyor

Dıgalo, bugünkü basın brifinginde, "Halihazırda 21631 projesi kapsamında üretilen küçük füze gemisi Vışniy Voloçek, Novorossiysk şehrinde son testlerinden geçiyor ve bu ay içerisinde Rus Donanması’na katılacak. Gemi, savaş gemileri yapım programı kapsamında (Tataristan’daki) Zelenodolsk Tersanesi’nde üretildi" açıklaması yaptı.

Tasarımcıların verdiği bilgiye göre söz konusu projeden gemiler yaklaşık bin ton deplasmana, 23 knot maksimum hıza ve 10 gün dayanıklılığa sahip.

Vışniy Voloçek, artırılmış deplasmana sahip ve yeni hassas uzun menzilli füze sistemi Kalibr-NK ile donatılan Buyan-M serisinin 6. gemisi. Kalibr-NK sistemi, deniz ve karadaki hedefleri imha etmek için tasarlandı.