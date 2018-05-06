Uran-9 robot tankının sahadaki test çalışmaları böyle görüntülendi

Rusya’nın ürettiği yeni nesil Uran-9 çok işlevli savaş aracını sahada test etti. Rus askeri televizyonu Zvezda, Youtube kanalı üzerinden test sahasında yapılan çalışmalarla ilgili bir video yayınladı.

Videoda küçük tank görünümündeki insansız savaş aracının çeşitli hava ve coğrafi koşullarındaki çalışmaları görüntülendi. Uran-9 aracının engel aşma, belirlenen hedeflere ateş etme, askeri tesisleri savunma gibi birçok görevi yerine getirebildiği görülüyor.

Uran-9'un başlıca görevleri, sahadaki askeri birliklere örtme ateşi ve keşif desteği sağlamak. Kompakt zırhlı gövdesi olan çok işlevli savaş aracı Uran-9, aynı bir tank gibi palet sistemiyle hareket ediyor. 12 ton ağırlığındaki robot tankta 30 milimetre 2A72 otomatik top, PKTM makineli tüfek ve Şmel-M roketatarları bulunuyor.

Rusya savaş aracının dışında ayrıca Uran-6 bomba tespit ve imha aracı ile Uran-14 itfaiye robotu geliştirdi. Bu araçlar, Palmira'nın mayınlardan temizlenmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki operasyonlarda başarıyla kullanıldı.