‘ABD, muhtemel bir çarpışmaya hazırlık için Avrupa’ya silah verecek’

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Warrior Maven’in bildirdiğine göre, Stryker’ler hedef tespit ve imha etme sistemleriyle donatılabilecek. Zırhlı araca, helikopter ve insansız hava araçlarını imha edebilecek hava savunma füzeleri yerleştirilebilir.

ABD ordusunda Analiz ve Değerlendirme Programı Direktörü John Ferarri, “En yakın zamandaki muhtemel bir çarpışma için acil çözüm arıyoruz” diye açıkladı.

Haberde, sevkiyatın 2020 için planlandığı kaydedildi. Stryker’lerin kıza menzilli hava savunması (SHORAD) içinde yer alacağı ifade edildi.