'F-35, uçaksavar füze sistemlerine karşı savunmasız'

ABD’li askeri analiz uzmanı Michael Peck, The National Interest için kaleme aldığı yazıda, ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin'den F-35 Lightning II savaş uçağının hava savunma sistemlerine karşı savunmasız olduğunun göstergelerinden birinin ABD Savunma Bakanlığı’nın açtığı son ihalenin olduğunu belirterek, “İhale, JSF (Joint Strike Fighter) projesi kapsamında, uçaksavar silah ve füze rampaları tespit sisteminin üretimiyle ilgili bilimsel araştırma ve deneysel tasarım çalışmalarının yapılmasını öngörüyor” dedi.

JSF kapsamında ABD ve diğer Batı ülkelerinin sahip olduğu uçaklarının F-35 Lightning II ile değiştirilmesi öngörülse de ihalede Lockheed Martin F-22 Raptor savaş uçağının isminin de geçtiğine dikkat çeken Peck, bu iki uçağın her birisinin uçaksavar silah ve füze rampaları tespit sistemiyle donatılacağı tahmininde bulundu.

Peck, “ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, uçakların yaklaşık 10 bin metre yüksekliğinde uçaksavar füzelere karşı neredeyse savunmasız. Bakanlığa göre bu durum, elektromanyetik top ve hipersonik silahla donatılabilecek uçaksavar sisteminin geliştirilmesi sonucu daha da kötüleşebilir” diye yazdı.