İlk Türk F-35'i uçuşunu yaptı, uçakların yeni yuvaları belli oldu

Kokpit Aero haber sitesinin aktardığına göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan ilk F-35, uçuşunu gerçekleştirdi. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl eylül ayında Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilmesi planlanıyor.

© AFP 2018 / Jack Guez F-35'te ilk teslimat 21 Haziran'da

Kokpit.aero'nun haberine göre, 10 Mayıs'ta Fort Worth Teksas'taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.

F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsunun da dikkat çektiği ilk uçuşta, Türk F-35A'ya Lockheed Martin'e ait F-16 uçağı eşlik etti.

Uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.

PİLOTLARA ÖZEL EĞİTİM VERİLİYOR



Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre, F-35 savaş uçakları için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda hazırlıklar devam ediyor. İlk uçağın Türkiye'ye teslimatının ABD'deki törenle yapılması planlanıyor.

© Flickr / US Air Force Türkiye'den F-35 resti: Program çöker

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli iki savaş pilotu da bu ülkede eğitime başladı. Pilotlara uçakla ilgili özel eğitim veriliyor. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl eylül ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan pilotlar iki uçakla ABD'den gelecek, uçaklara seyahatleri sırasında tanker uçaktan yakıt ikmali de yapılacak.

F-35 savaş uçaklarının Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilmesi planlanıyor. F-4'lerin yerini alacak uçaklar için 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda üs komutanlığındaki F-4 uçaklarına göre inşa edilen bazı uçak bakım hangarlarının yerine yenileri yapılacak. Bazı uçak sığınakları ise F-35'ler için modernize edilecek. Geçen yılın sonunda başlayan inşaat çalışmalarının gelecek yılın ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.