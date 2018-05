Peskov'dan Suriye'ye S-300 sevkiyatı hakkında açıklama: Rusya, saldırıların ardından her hakka sahip

Gazeteciler, bugünkü basın toplantısında Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin'nin Suriye'ye S-300 sevk edilmeyeceği ve bu konuda görüşme yapılmadığı yönündeki açıklamasını sordu. Peskov, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından Rusya'nın gerekli gördüğü her adımı atma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

