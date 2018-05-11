ABD, Rus yapımı Kinjal hipersonik füze sistemlerinin benzersiz olduğunu kabul etti

© Sputnik / Iliya Pitalev Kinjal hipersonik füzeleriyle donatılan MiG-31K avcı uçakları, ilk kez Moskova semalarında 7

Derginin savunma editörlerinden Dave Majumdar, makalesinde Rusya'nın ürettiği Kinjal hipersonik füze sistemlerine değindi.

Majumdar, "Dünyada hiç kimsenin elinde havadan fırlatılan balistik füze yok, bu nedenle Moskova haklı olarak Kinjal'ın, Rusya'nın dışında hiçbir benzerinin bulunmadığını açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Kinjal füzelerinin, ‘uçuş sırasında manevra yapma ve öngörülemeyen yörünge üzerinden uçabilme' kabiliyetine sahip İskender füzelerinin altyapısı üzerinde geliştirildiğine dikkat çeken yazar, füzelerin bu özelliklerinin karşı tarafın önleme yapmasını son derece zor hale getirdiğini kaydetti.

'İLK KEZ 9 MAYIS'TA GÖRÜCÜYE ÇIKTI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen mart ayında Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada ilk kez Kinjal füze sistemlerinden bahsetmişti. Ardından füzeler, Moskova'da tarihi Kızıl Meydan'da kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda yapılan askeri geçit töreninde ilk kez görücüye çıkarılmışı.

Rus yapımı MiG-31 savaş uçağı aşırı ağır füzelerin taşınması için optimize edildi, uçağın ürettiği yüksek hızsa Kinjal'ların yayılması için uygun. 10 kilometreyi aşan irtifalardan fırlatılan füzeler, aerodinamik kumanda sistemlerinin sayesinde manevra yaparak tehlikeli bölgeleri aşabiliyor.

Füze, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin ulaşamadığı yaklaşık 2 bin kilometrelik mesafeden hedefleri vurabiliyor.