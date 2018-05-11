ABD, Rus yapımı Kinjal hipersonik füze sistemlerinin benzersiz olduğunu kabul etti

Majumdar, "Dünyada hiç kimsenin elinde havadan fırlatılan balistik füze yok, bu nedenle Moskova haklı olarak Kinjal'ın, Rusya'nın dışında hiçbir benzerinin bulunmadığını açıklıyor" ifadelerini kullandı.
Kinjal füzelerinin, ‘uçuş sırasında manevra yapma ve öngörülemeyen yörünge üzerinden uçabilme' kabiliyetine sahip İskender füzelerinin altyapısı üzerinde geliştirildiğine dikkat çeken yazar, füzelerin bu özelliklerinin karşı tarafın önleme yapmasını son derece zor hale getirdiğini kaydetti.
'İLK KEZ 9 MAYIS'TA GÖRÜCÜYE ÇIKTI'
Rus yapımı MiG-31 savaş uçağı aşırı ağır füzelerin taşınması için optimize edildi, uçağın ürettiği yüksek hızsa Kinjal'ların yayılması için uygun. 10 kilometreyi aşan irtifalardan fırlatılan füzeler, aerodinamik kumanda sistemlerinin sayesinde manevra yaparak tehlikeli bölgeleri aşabiliyor.
Füze, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin ulaşamadığı yaklaşık 2 bin kilometrelik mesafeden hedefleri vurabiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)