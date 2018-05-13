‘En ölümcül’ Rus avcı uçağı Batı medyasında

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rus yapımı çok amaçlı Su-35 avcı uçağını, en gelişmiş Rus uçağı olarak tanımladı.

Derginin köşe yazarlarından Zachary Keck, Moskova ile Pekin arasında imzalanan kontrat çerçevesinde daha önce 14 adet Su-35 uçağının Çin'e teslim edildiğini ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hizmetine girdiğini yazdı. Teslim edilen uçaklardan bir tanesinin Güney Çin Denizi'nde yapılan tatbikatta kullanıldığı belirtilen yazıda, kontrat çerçevesinde Rusya'nın 2019'a kadar Çinli ortaklarına 24 avcı uçağı daha teslim edeceği kaydedildi.

NI analistine göre Rus avcı uçağı, Çin ile ABD'nin Asyalı ortakları arasında deniz sınırları ve sorumluluk sahaları konusunda bir dizi ihtilafın bulunduğu bölgedeki güçlerin dağılımını değiştirebilir. Makalede ayrıca Pekin'in SU-35 avcı uçaklarının hız niteliklerine ve manevra kabiliyetine önem verdiği, Su-35'in ABD yapımı F-35 avcı uçağından daha hızlı olduğu ve çeşitli açılardan saldırabildiği ifade edildi.

Eskiden Çinli komutanların Güney Çin Denizi'nin engin sularında tam anlamıyla devriye uçuşları yapmakta zorluk çektiklerini belirten Keck, Su-35'lerin sağladığı uçuş mesafesinin Pekin'e bu sorunu çözmek için yardımcı olacağının altını çizdi.

Havadan havaya, havadan karaya füze atabilen Su-35, 8 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Tek pilotlu uçak saatte 2 bin 500 kilometre mesafe kat ediyor. Söz konusu uçağın uçuş mesafesi ise havada yakıt ikmali yapmadan 3 bin 400 kilometreye ulaşabiliyor.