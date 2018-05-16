Putin: Rus savunma sanayii bu yıl Yars füze sistemlerine kavuşacak

Soçi'de savunma bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Putin, 2020'ye kadar ordunun modernize edilmesi programı çerçevesinde 14 füze alayına Topol füze sistemleri yerine bu yıl Yars füze sistemlerinin temin edileceğini ifade etti.
‘Listen to us now’: #Putin unveils new Russian nuclear arsenal https://t.co/Aesed9cpos pic.twitter.com/WGYJjzWGds— RT (@RT_com) March 1, 2018
Uçaklarda modernize edilmiş uzun menzilli kruz füzeleri Kh-101 ve Kh-102'lerin olacağını ekleyen Putin, savunma yetkililerinin uzaydaki hedeflere dahi müdahale edebilen S-500 füze savunma sistemlerini geliştirmeyi tamamlayıp üretime hazırlanması gerektiğini söyledi.
RUS ORDUSUNA ARMATA TANKLARI GİBİ YENİ ZIRHLI ARAÇLAR
Borey sınıfı nükleer denizaltıların da kıtalararası balistik füzelerle donatıldığını belirten Putin, donanmaya Suriye'de test edilen Kalibr kruz füzelerinden daha fazla temin edileceğini kaydetti.
Putin ordunun Armata tankları da dahil, çok sayıda yeni zırhlı araca da sahip olacağını vurguladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)