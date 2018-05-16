Putin: Rus savunma sanayii bu yıl Yars füze sistemlerine kavuşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusunun 14 füze alayının bu yıl modernleştirme çalışmaları kapsamında sahip olduğu Topol füze sistemleri yerine Yars kıtalararası füze sistemlerine kavuşacağını söyledi.

Soçi'de savunma bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Putin, 2020'ye kadar ordunun modernize edilmesi programı çerçevesinde 14 füze alayına Topol füze sistemleri yerine bu yıl Yars füze sistemlerinin temin edileceğini ifade etti.

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Orduya yıl içinde modernize edilmiş füze taşıyıcı uçakların da ekleneceğini belirten Putin "Nükleer grubumuzun hava bölümüne Tu-95MS ve Tu-160 füze taşıyıcı bombardıman uçakları eklenecek" dedi.

Uçaklarda modernize edilmiş uzun menzilli kruz füzeleri Kh-101 ve Kh-102'lerin olacağını ekleyen Putin, savunma yetkililerinin uzaydaki hedeflere dahi müdahale edebilen S-500 füze savunma sistemlerini geliştirmeyi tamamlayıp üretime hazırlanması gerektiğini söyledi.

RUS ORDUSUNA ARMATA TANKLARI GİBİ YENİ ZIRHLI ARAÇLAR

Borey sınıfı nükleer denizaltıların da kıtalararası balistik füzelerle donatıldığını belirten Putin, donanmaya Suriye'de test edilen Kalibr kruz füzelerinden daha fazla temin edileceğini kaydetti.

Putin ordunun Armata tankları da dahil, çok sayıda yeni zırhlı araca da sahip olacağını vurguladı.