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14:12 05 Temmuz 2018
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    Nurettin Canikli

    Canikli duyurdu: Pakistan'daki ihaleyi biz aldık

    © AA / Murat Kaynak
    Savunma
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    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesini Türkiye'nin kazandığını duyurdu. Canikli, "Ülkemiz, bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün" dedi.

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    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracata yönelik imzaların atıldığını belirterek, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık" dedi.

    Canikli, resmi ziyaret kapsamında geldiği Karadağ'da açıklamalarda bulundu.

    Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önemli bir imza töreninin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 4 korvet ihalesi sonuçlandı ve bugün imzalar atıldı. Bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. 4 korvet inşası ve teslim edilmesi… Anahtar teslim olarak gerçekleştirilecek" diye konuştu.

    'ÇOK ZORLU VE ZAHMETLİ BİR SÜREÇTEN SONRA…'

    Korvetlerdeki sistemlerin de yerli olacağına işaret eden Canikli, şunları söyledi:

    "Bu korvetlerin, MİLGEM sınıfı korvetlerin tasarımı ve inşası yerlileştirilmişti. Çok büyük oranda anahtar teslim ve yerli ürünlerin kullanılacağı dört savaş gemisi inşası olacak. Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu aynı zamanda. Bu yönüyle de son derece önemli. Milyar dolarlık bir projedir ve Türkiye olarak ilk defa uluslararası alanda böyle sofistike bir projenin ihalesini üstleniyoruz. Altı ayı aşan bir zamandır müzakereler devam ediyordu, gerçekten çok zorlu ve zahmetli bir müzakere sürecinden sonra  görüşmeler tamamlandı ve bugün de imzalandı, imzayı attık."

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    'HEM KALİTEDE HEM FİYATTA İYİ BİR TEKLİF VERDİK'

    Kazandıkları ihalenin Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı göstermesi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, "Bu projede birçok güçlü ülkeler yarıştı, rakibimiz onlardı. Hamdolsun onların önüne geçerek hem kalitede hem de fiyatta son derece iyi bir teklif vererek Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan, MİLGEM sınıfı 4 korvetin ihalesini Türkiye olarak kazandık" ifadesini kullandı.

    'İNŞA SORUMLULUĞU BİZDE'

    Korvetlerin ikisinin Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki İstanbul Tersane Komutanlığında diğer ikisinin ise Pakistan'da Karaçi'de inşa edileceğini aktaran Canikli, "Tümünün inşa sorumluluğu bizde. Bizim tarafımızdan bütün bunlar gerçekleştirilecek" dedi.

    'TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN RÜŞDÜNÜ İSPAT ETTİ'

    Canikli, söz konusu projenin dost ve kardeş iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Bu projeyi Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği atlama noktası olarak da görmemiz mümkün. Bu ihale, anlaşmayla Türk savunma sanayi rüşdünü ispat etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

    'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

    Pakistan'ın da bu anlaşmadan önemli kazanımlarının olacağını kaydeden Canikli, "Son derece etkili, kendi alanında son derece başarılı MİLGEM sınıfı korvet savaş gemisine sahip olacak, aynı zamanda proje tamamlandığında bu konudaki dizayn ve tasarım kabiliyetini Pakistan geliştirmiş olacaktır. Bu konuda da biz gereken her türlü desteği onlara vereceğiz" diye konuştu.

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    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
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    İhalenin zorlu bir sürecin sonucunda kazanıldığını anlatan Canikli, şu bilgileri verdi:

    "Bu ihale, proje, Bakanlığımız bünyesinde kurulmuş olan askeri fabrika ve askeri tersanelerin yönetim şirketi olan, sermayesinin tamamı devlete ait ASFAT Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilecek, yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. Türkiye MİLGEM sınıfı korvet savaş gemilerinde, bu alanda uluslararası piyasaya bu projeyle çok hızlı bir giriş yapmıştır. Türk savunma sanayisi bir şahlanma projesiyle karşı karşıyadır şu anda. Bu projeyi bundan sonraki büyümesine, gelişmesine büyük katkı sağlayacak bir proje olarak görüyoruz."  

    KORVET NEDİR? 

    Hafif zırha sahip, sahil devriye gemilerinden büyük, firkateynden küçük savaş gemilerinin adıdır.

    Görevleri genelde kritik durumlarda sahil güvenliği sağlamak, büyük filolara destek vermek veya küçük çatışmalara katılmaktı. Korvet tipindeki veya ona benzer gemilere 'korvet' adını ilk kez 1650’de İngilizler, 1670’lerde ise Fransızlar vermeye başladı.

    Sığ sularda denizaltı savunma harbi yapmak için dizayn edilmiş ekonomik ve denize dayanıklı gemilerdir. bu gemiler denizaltı savunma harekatının dışında, bayrak gösterme, arama kurtarma, refakat ve devriye görevleri için kullanılmaktadırlar.

    Etiketler:
    Korvet, Nurettin Canikli, Pakistan, Türkiye
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