Velayeti: NATO, güçlerini Türkiye-Suriye sınırına yerleştiremeyecek

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti, NATO'nun Türkiye-Suriye sınırına kendi güçlerini yerleştirmesinin 'gerçekleşmeyecek bir hayal' olduğunu söyledi. Velayeti ayrıca, İran'ın Suriye'deki askeri varlığı hakkındaki kararlarını İsrail'e danışarak almayacağını vurguladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Valday tartışma kulübünün bir etkinliğine katılan İranlı danışman Velayeti'ye, NATO'nun, güçlerini Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırma planına ilişkin bir soru yöneltildi.

Velayeti soru karşısında, "Kuşkusuz bunun gibi akılsızca ve mantığa uymayan kararlar pek çok kez alındı. Fakat bu kararları, (ABD Başkanı Donald) Bay Trump'ın başını çektiği benzer hayalleri pratiğe dökmek mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

İranlı dış politika danışmanı, İran, Irak, Suriye, Filistin ve Lübnan'ın, Rusya'dan aldıkları destek ile NATO'nun bu planına karşı koyacağını da ekledi.

Diğer taraftan Velayeti, İran'ın, askeri güçlerini, Suriye'nin İsrail yakınlarındaki güney sınırından çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "Bu ülkedeki varlığımızın İsrail ile hiçbir ilgisi yok. Bu ülkedeki pozisyonlarımızı Şam ve Moskova ile koordine ediyoruz. Bunun hakkında İsrail ile mutabık kalınması ya da askeri varlığımızın İsrail'in taleplerine uygun olması gerekmiyor."

"Bu ülkede (Suriye) askeri danışmanlarımız var. Biz buradan gidersek, bizim ardımızdan Rusya gider ve buraya yeniden teröristler gelir. (Suriye'deki) terörist gruplar şu anda İdlib'de toplanmış durumda. İran ve Rusya'nın desteği olmadan Suriye zayıflar ve teröristler de eski yerlerine geri döner" diye devam eden Velayeti, şu vurguyu yaptı:

"İran ve Rusya'nın Suriye'deki varlığı bu ülkeyi terörist gruplardan ve Amerikan saldırganlığından korumak için devam edecek. Irak ya da Suriye hükümetlerinin istemesi halindeyse hemen çekiliriz. Fakat İsrail ya da Amerika'nın baskısı yüzünden geri çekilmeyiz."

Bu arada Velayeti, ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarının petrol fiyatlarını artırıp petrol tüketicisi ülkelere zarar verebileceği uyarısında da bulundu.