CNBC: Rus hipersonik füzesi 'Kinjal' 12 testten başarıyla geçti

ABD istihbaratının hazırladığı rapora ulaşan kaynakların verdiği bilgileri aktaran CNBC, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'ta kamuoyuna duyurduğu Kinjal hipersonik füzesinin MiG-31 avcı uçakları üzerinde 12 kez teste tabi tutulduğunu ve şu anda Kinjal'in bombardıman uçaklarına adapte edilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

'800 KİLOMETRE MESAFEDEKİ HEDEFİ İMHA ETTİ'

Son testin bu ay içinde yapıldığını kaydeden CNBC, füzenin 800 kilometre mesafedeki hedefi imha ettiğini vurguladı.

© REUTERS / ABD Donanması/Matt Brown 'Putin'in açıkladığı Kinjal hipersonik silahı, uçak gemilerini imha edebilir'

Rusya, uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçaklarını Kinjal füzeleriyle donatarak test çalışmalarına başlamıştı.

Sputnik'e konuşan Rus askeri savunma sanayisinden bir kaynak, "Kinjal füzesinin test edileceği Tu-22M3, bu füzelerden 4 tanesini taşıyabilecek" dedi.

KİNJAL HİPERSONİK SİLAHI © Sputnik / Tu-22M3 uçağı 4 adet Kinjal füzesi taşıyabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı.

Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtmişti.