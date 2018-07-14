CNBC: Rus hipersonik füzesi 'Kinjal' 12 testten başarıyla geçti

'800 KİLOMETRE MESAFEDEKİ HEDEFİ İMHA ETTİ'
Son testin bu ay içinde yapıldığını kaydeden CNBC, füzenin 800 kilometre mesafedeki hedefi imha ettiğini vurguladı.
Rusya, uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçaklarını Kinjal füzeleriyle donatarak test çalışmalarına başlamıştı.
Sputnik'e konuşan Rus askeri savunma sanayisinden bir kaynak, "Kinjal füzesinin test edileceği Tu-22M3, bu füzelerden 4 tanesini taşıyabilecek" dedi.
KİNJAL HİPERSONİK SİLAHI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı.
Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtmişti.
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