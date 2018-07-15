NATO komutanı: Türkiye S-400 alırsa, Rusya F-35’lerin nasıl çalıştığını öğrenebilir

Wolters, Reuters ajansına demecinde, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 sistemi teslim alacak olmasının ‘endişe verici’ olduğunu ifade edip buna karşın şimdilik Türkiye ile güçlü askeri bağların korunması için çalıştığını söyledi.
İsmini vermeden ‘NATO’nun bilindik düşmanı’ Rusya’ya atıfta bulunan Wolters, Türkiye’nin S-400 savunma sistemi kullanması yüzünden, Rusya’nın da F-35 savaş uçağının neler yapabileceğini daha iyi anlayabileceğini belirtti. Wolters, bunun ’NATO’nun yararına olmayacağını’ da ifade etti.
Turkey's plan to buy Russian defence system a risk for NATO — U.S. general https://t.co/0RDJJhSVwM pic.twitter.com/MHAcRygPNH— Reuters UK (@ReutersUK) July 15, 2018
Fakat Wolters, Rus yapımı hava savunma sistemi konusundaki tartışmalara karşın Türk hava güçleri ile iletişiminin ‘sapasağlam’ olmaya devam ettiğini ifade edip bunun bu şekilde devam edeceğinden emin olmak istediklerini ifade etti.
ABD ve NATO yetkilileri, Nato üyesi olan Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 sistemi teslim almasına engel olmaya çalışıyor. Yetkililerden bazıları, buna gerekçe olarak, Nato ülkelerinin birbirine uyumlu savunma sistemleri kullanmamalarının tehlikeli olacağını göstermişti.
Türkiye’nin S-400 alma planları bir süredir Washington’la ilişkilerde gerginliğe sebep oluyor.
Türkiye üretim ortağı olduğu F-35 uçaklarından ilkini geçen ay Teksas’ta teslim almıştı fakat uçak eğitim için bir süre daha ABD’de kalacak.
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