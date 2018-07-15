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13:07 19 Temmuz 2018
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    Türkiye ilk F-35 uçağını teslim aldı

    NATO komutanı: Türkiye S-400 alırsa, Rusya F-35’lerin nasıl çalıştığını öğrenebilir

    © AA / Atılgan Özdil
    Savunma
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    NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemi edinmesinin, NATO’nun 'bilindik düşmanlarının', radardan kaçabilen beşinci nesil F-35 jetlerinin nasıl çalıştığını anlamasına neden olabileceğini söyledi.

    Wolters, Reuters ajansına demecinde, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 sistemi teslim alacak olmasının ‘endişe verici’ olduğunu ifade edip buna karşın şimdilik Türkiye ile güçlü askeri bağların korunması için çalıştığını söyledi.

    İsmini vermeden ‘NATO’nun bilindik düşmanı’ Rusya’ya atıfta bulunan Wolters, Türkiye’nin S-400 savunma sistemi kullanması yüzünden, Rusya’nın da F-35 savaş uçağının neler yapabileceğini daha iyi anlayabileceğini belirtti. Wolters, bunun ’NATO’nun yararına olmayacağını’ da ifade etti.

    ABD'nin F-35 jetleri
    © Wikipedia /
    ABD, F-35'in ‘katilini' Rusya'da buldu
    Askeri uzmanlara göre, yakınlarında F-35 uçaklarının kullanılması sayesinde, S-400 sistemi, bu uçakların tespit edilme menzili gibi bazı özelliklerini öğrenebilir. Nitekim Wolters, NATO’nun bir F-35 uçağının, S-400 sisteminin yakınlarında ‘ne sıklıkta, ne kadar sürede ve ne kadar yakınlıkta’ uçurulacağı konusunda endişeli olduğunu belirtip tüm bunların belirlenmesi gereken noktalar olduğunu kaydetti.

    Fakat Wolters, Rus yapımı hava savunma sistemi konusundaki tartışmalara karşın Türk hava güçleri ile iletişiminin ‘sapasağlam’ olmaya devam ettiğini ifade edip bunun bu şekilde devam edeceğinden emin olmak istediklerini ifade etti.

    F-35
    © AFP 2018 / Jack Guez
    ABD Hava Kuvvetleri: Türkiye'nin F-35'leri S-400’lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz
    Diğer taraftan Wolters’ın bu açıklaması, F-35 jetlerinin Avrupa’da giderek daha yaygın kullanılmaya başladığı bir döneme denk geliyor. Nitekim ABD Hava Kuvvetleri’nin bir sözcüsüne göre, Norveç, İngiltere ve İtalya’nın elinde yıl sonuna kadar toplam 40 adet F-35 jeti olacak ve bu sayı giderek artacak.

    ABD ve NATO yetkilileri, Nato üyesi olan Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 sistemi teslim almasına engel olmaya çalışıyor. Yetkililerden bazıları, buna gerekçe olarak, Nato ülkelerinin birbirine uyumlu savunma sistemleri kullanmamalarının tehlikeli olacağını göstermişti.

    Türkiye’nin S-400 alma planları bir süredir Washington’la ilişkilerde gerginliğe sebep oluyor.

    Rus Su-57 avcı uçağı
    © Sputnik / Yevgeniy Biyatov
    'Rus Su-57, ABD yapımı muadili F-35'ten 2.5 kat daha ucuz'
    ABD Senatosu haziranda F-35 jetlerinin Türkiye'ye satışını askıya alan tasarıyı kabul etmişti. Bu kararın gerekçelerinden birinin, Türkiye’nin Rus yapımı bir hava savunma sistemi almayı planlaması olarak gösterilen tasarının onayı içinse önce Senato ve Temsilciler Meclisi'nin bir araya gelerek, ortak bir metin üzerinde uzlaşma sağlaması gerekiyor.

    Türkiye üretim ortağı olduğu F-35 uçaklarından ilkini geçen ay Teksas’ta teslim almıştı fakat uçak eğitim için bir süre daha ABD’de kalacak.

    Etiketler:
    F-35, S-400, NATO, Tod Walters, Rusya
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