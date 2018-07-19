Savaş pilotluğuna geçişte deneme süresi kaldırıldı

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin yasa teklifiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) acil ihtiyacı olan savaş pilotluğuna geçişe ilişkin de yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre 1 senelik deneme süresi kaldırıldı.

© AP Photo / Chris Post Gülen, 7 yıl önce F-16 fotoğrafıyla röportaj vermiş

Savaş pilotluğuna sivilden gelenlerin ayrılmalarına yol açan bir yıllık deneme süresi kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre TBMM'ye verilen değişiklik teklifinin gerekçesinde “Sağlık sebepleri hariç TSK’dan ilişiği kesilenlerin verilen eğitimlerden kaynaklı diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme belgesi gibi belgeleri kullanamamaları ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edememeleri ile bir yıllık deneme süresi içerisinde ayrılmalarının önüne geçilmesi amacıyla deneme süresinin kaldırılması hüküm altına alınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Darbe girişiminin ardından savaş pilotlarının birçoğu FETÖ'den tutuklandı. Bu, TSK'nın savaş pilotu ihtiyacında önemli bir açığa sebep oldu. 2016'da FETÖ soruşturmaları sebebiyle gözaltına alınan 9 savaş pilotunun tekrar göre başladığı, görev bittikten sonra karakola gidip imza attığı dahi öğrenildi.