Rusya'dan gövde gösterisi: Yeni nesil süper silahlar tanıtıldı

© Sputnik / Iliya Pitalev CNBC: Rus hipersonik füzesi 'Kinjal' 12 testten başarıyla geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, bir kısmını Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında tüm dünyaya duyurduğu yeni nesil Rus silahları Sarmat kıtalararası füzesi, Avangard kanatlı planörlü stratejik füze sistemi, Burevestnik nükleer motorlu kruz füzesi, Poseidon denizaltı insansız hava aracı (İHA) sistemi ve Kinjal hipersonik silahını yayınladığı videolarla kamuoyuna tanıttı.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Dronov, Kinjal silahlarının 2017 yılından bu yana Rus savaş uçaklarında 350'den fazla teste tabi tutulduğununu ve uçuş ekibinin ve teknik ekibinin bu silahın özelliklerini çok iyi şekilde kavradığını belirtti.

MiG-31 avcı uçaklarının nisandan bu yana Hazar Denizi semalarında Kinjal füze kompleksleriyle stratejik önleme faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdiğini anlatan Dronov, temmuz ayının başında uzun menzilli hava grubu ile düzenlenen ortak tatbikatta Kinjal füzelerinin Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarındaki etkinliğinin detaylı şekilde ele alındığını vurguladı.

AVANGARD SİSTEMLERİ YANA DOĞRU VE DİKEY MANEVRA YAPABİLİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard kanatlı planörlü stratejik füze sistemlerinin seri üretime alındığını duyurdu.

Avangard'ın geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebildiğini anımsatan bakanlık, Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabildiğini vurguladı.

Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine de dikkat çeken bakanlık, bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerinin bypass edilebildiğinin altını çizdi.

POSEİDON'UN GÜZERGAHI TESPİT EDİLEMİYOR

Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip eşsiz denizaltı İHA sistemi Poseidon'un test aşaması başarılı bir şekilde tamamlanmak üzere.

Bakanlık, gerçek savaş koşullarında yapılan testlerde Poseidon'un dinamik özelliklerinin değerlendirildiğini ve sistemin otomatik rejimdeki hareket parametrelerinin kontrol edildiğini kaydetti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Danışmanı İgor Kasatonov, nükleer motora sahip Poseidon'un deniz seviyesinin çok altına inebildiğini, yüksek hıza ulaşabildiğini ve güzergahının öngörülemez olduğunu vurguladı.

SARMAT FÜZELERİ TÜM SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN KAÇABİLİYOR

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Askeri-Bilimsel Komite Başkanı Albay Artyom Vyatkin, Sarmat kıtalararası balistik füzesinin fırlatma testlerinin tamamlandığını ve uçuş testleri için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Ağırlığı 200 tonu geçen Sarmat, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor.

Savunma Bakanlığı yetkilisi Sergey Pertsev'in verdiği bilgiye göre nükleer motorlu kruz füzesinin yapısını mükemmelleştirme çalışmaları sürüyor ve uçuş testleri için hazırlıklar yapılıyor.

Burevestik'in stratejik füzeli nükleer silah kompleksi olacağını anlatan Pertsev, nükleer motorla donatılacak bu silahın diğerlerin tamamen farklı özellikler taşıyacağını vurguladı.

Pertsev, Burevestnik'in mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini bypass edebileceğinin de altını çizdi.

PERESVET LAZER SİLAHI ORDUNUN HİZMETİNE GİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın tanıttığı bir diğer silah, Peresvet lazer kompleksi oldu.

Peresvet'in orduda kullanılmaya başladığını belirten bakanlık, askeri birimlerin Peresvet'le tanışma sürecinin devam ettiğini belirtti.