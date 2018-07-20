ABD medyası, NATO’yu savunmasız kılan Rus silahını açıkladı

Rus taktik füze sistemi İskender’i NATO’nun Avrupa’daki füze savunma sisteminin imkanlarıyla karşılaştıran ABD merkezli askeri tarih dergisi Military Watch, ittifakın Rus silahına karşı koyacağı hiçbir şeyi olmadığı sonucuna vardı.

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Haberde, "Patriot sistemlerinin muharebe deneyimi dikkate alındığında İskender'i engellemeleri mümkün görünmüyor, bu yüzden NATO tesisleri Rus sistemi karşısında neredeyse savunmasız kalıyor" dendi.

Patriot'un Yemen'de Husilerin kullandığı R-17 (NATO kod adı Scud B) füzelerine karşı son derece etkisiz olduğunu hatırlatan dergi, R-17'nin 1962'de seri üretime girdiğini ve İskender'e kıyasla çok daha ilkel bir silah olduğunu kaydetti.

İskender sisteminin, ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerde endişelere neden olduğu ifade edilen haberde, "İsveç Savunma Bakanlığı, bu sistemler sayesinde Rus ordusunun ülkedeki tüm askeri tesis ve hava üslerini hızlıca yok edebileceğinden tedirgin olmuştu" dendi.

Ayrıca İskender'in Rusya'nın batısına konuşlandırmış olmasının Kuzey Avrupa'daki neredeyse tüm noktaları vurabileceği anlamına geldiği de kaydedildi.