ABD medyası, NATO’yu savunmasız kılan Rus silahını açıkladı

Patriot'un Yemen'de Husilerin kullandığı R-17 (NATO kod adı Scud B) füzelerine karşı son derece etkisiz olduğunu hatırlatan dergi, R-17'nin 1962'de seri üretime girdiğini ve İskender'e kıyasla çok daha ilkel bir silah olduğunu kaydetti.
İskender sisteminin, ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerde endişelere neden olduğu ifade edilen haberde, "İsveç Savunma Bakanlığı, bu sistemler sayesinde Rus ordusunun ülkedeki tüm askeri tesis ve hava üslerini hızlıca yok edebileceğinden tedirgin olmuştu" dendi.
Ayrıca İskender'in Rusya'nın batısına konuşlandırmış olmasının Kuzey Avrupa'daki neredeyse tüm noktaları vurabileceği anlamına geldiği de kaydedildi.
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