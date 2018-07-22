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14:40 22 Temmuz 2018
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    Almanya - Türkiye / İncirlik'teki Alman askerleri

    Alman ordusu asker arıyor

    © REUTERS / Tobias Schwarz
    Savunma
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    Almanya, askeri personel sıkıntısını Avrupa Birliği ülkelerinden asker alarak gidermeyi planlıyor.

    Alman silahlı kuvvetleri, personel açığını diğer Avrupa Birliği ülkelerinden kapatmayı planlıyor. Alman Savunma Bakanlığ'ından bir yetkili Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada "Ordunun büyüyeceğini ve vasıflı ordu mensubu bulabilmek için bütün seçeneklerin gözden geçirilmekte olduğunu" söyledi.

    Alman askeri
    © REUTERS / Ints Kalnins
    Alman ordusu, NATO'daki görevlerini yerine getirmek için yeterli teçhizata sahip değil
    DW Türkçe'nin aktardığına göre, AB vatandaşlarının Alman ordusuna katılmasının 2016 yılından bu yana gündemde olduğunu belirten sözcü, planların revize edilen personel stratejisine dahil edildiğini açıkladı.

    Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) savunma politikası sözcüsü Karl-Heinz Brunner, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demeçte, AB vatandaşlarının Alman ordusuna alınmasının gerçek dışı bir düşünce olmadığını belirterek, "Ancak Alman pasaportu verme vaadiyle de yabancıların silahlı kuvvetlere alınması Alman ordusunun lejyonerler ordusuna dönüşme tehlikesini doğurabilir" diye konuştu.

    MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ: HER ASKERİN SADAKATİNDEN EMİN OLUNMALI

    NATO'daki Alman askerleri
    © AP Photo / Massoud Hossaini
    'Alman ordusu ölüm döşeğinde'
    Alman Silahlı Kuvvetleri yıllardır eleman sıkıntısı çekiyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin meclis grubu savunma sözcüsü Florian Hahn, "Avrupa Birliği'ndeki serbest dolaşım prensipleri doğrultusunda formüller geliştirilebileceğini, ancak her askerin sadakatinden emin olunması gerektiğini" söyledi.

    Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel da, "Yerleşik siyasi iradenin sağduyudan uzaklaştığını, eleman açığının mecburi askeri hizmetin kaldırılmasından kaynaklandığını ve bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini" söyledi.

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    Etiketler:
    asker, ordu, Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hıristiyan Birlik Partisi (CSU), Florian Hahn, Alice Weidel, Avrupa Birliği, Almanya
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