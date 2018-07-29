Batı basını Rus T-80 tankının modernizasyonu hakkında konuştu: Şakaya gelmez

Uzmanlara göre T-80 tankı, T-72 veya T-90'a göre Rusya'daki iklim şartlarına çok daha uygun. Bunun sebebiyse dizel motorları olan tankların —30 derecede yaklaşık 45 dakika ısıtılmaya ihtiyaç duyuyor olması, oysa gaz türbinli motoru olan T-80, çalıştırıldıktan yalnızca bir dakika sonra muharebeye hazır hale geliyor. Makalede ayrıca T-80'i kullanan mürettebatın soğuk havada çok daha konforlu şartlarda çalıştığına dikkat çekildi.
T-80U tankının modernize edilen tek versiyonunun T-80UA modelinin olduğu kaydedilen yazıda, bu modelin yenilenmiş atış kontrol sistemine sahip olduğu ve yeni cephaneler kullandığı vurgulandı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın T-80UE1 modelinin de modernize edilebileceğini duyurduğuna dikkat çekilen habede, T-80 tankının eskidiği yönündeki iddiaların oldukça abartılı olduğu ifade edildi.
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