Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: İranlı güçler, Golan Tepeleri'nden çekildi

Rus basınına demeç veren Lavrentyev, "İranlı güçler çekildi ve o bölgede Şii yanlısı oluşumlar bulunmuyor. Bazı danışmanlar Suriye ordusunda görev yapabilir ancak İsrail için tehdit oluşturabilecek ağır silahlar sınır hattından en az 85 kilometre geriye çekildi" dedi.

'İRAN BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞINI ZORUNLU GÖRMÜYOR'

İran'ın Suriye'deki varlığının meşru olduğunu da kaydeden Rus özel temsilci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İranlılarla İsrail sınırı yakınındaki askeri varlıklarının zorunlu olup olmadığını konuştuk. Açık bir şekilde, bunun zorunlu olmadığını söylediler. Madem öyle, neden orada bulunuyorsunuz, güçlerinizi oradan çekin."

'İRANLI GÜÇLER DEYR EZ ZOR'A KAYDIRILIYOR'

İran'ın Deyr ez Zor ve Ebu Kemal'de IŞİD'le mücadele konusunda birçok görevi bulunduğunu da aktaran Lavrentyev, İranlı güçlerin şu anda bu bölgeye kaydırıldığının altını çizdi.

Lavrentyev, İranlı güçlerin Suriye'nin güney bölgelerinden İsrail'le varılan mutabakat ve Rusya'nın verdiği garanti kapsamında çekildiğini de ifade etti.

'BÖLGEDE BM MİSYONU GÖREV YAPACAK'

"Bu mutabakat sürüyor. İranlı güçler, son dönemde askeri yöntemlere daha sık başvurmaya başlayan İsrail yönetimini kızdırmamak için çekildi" diye devam eden Rus diplomat, Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun kısa süre sonra İranlı güçlerden boşalan bölgede çalışmaya başlayacağını vurguladı.

Bu arada Lavrentyev, İranlı güçlerin çekilmesinin ardından İsrail'in askeri yollara başvurmaktan vazgeçmesini umduklarını da kaydetti.