Rusya: Yeni askeri donanımda dünya lideriyiz

© Sputnik / Bassel Shartouh Rus ordusu Suriyelilere yeni bir insani yardım konvoyu ulaştırdı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'un açıklamasına göre Rus ordusunun yeniden silahlanma programı çerçevesinde, Rusya askeri donanımlar bakımından dünyada lider konuma girdi.

Bulgakov "Son 5 yılda ordumuz tank ve zırhlı askeri araçlar gibi 25 binden fazla yeni teçhizata sahip oldu. Bunların arasında 4 bin modern ağır silahlar ve füze rampaları da var. Bağımsız uzman ajanslarına göre 2017'de Rusya bu bakımdan dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldi" dedi.

Bulgakov, mevcut askeri teçhizatların yüzde 50'sinin yeni olduğunu da ekledi.

Rusya, eski Sovyet silahlarını yenilemeye yönelik yoğun bir yeniden silahlanma sürecinden geçiyor.

Rus ordusu kasım ayında dünyada en çok tank, piyade savaş aracı, çoklu roketatar sistemlerine sahip olan ordu olduğunu açıklamıştı. Global Firepower şirketinin hazırladığı sıralamaya göre, Rusya, 136 ülke arasında ABD'den sonra en güçlü ikinci ülke.