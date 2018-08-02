Kazakistan, Rusya ile birlikte süper ağır bir roket geliştirmeyi planlıyor

Kazakistan Savunma ve Havacılık Endüstrisi Bakanlığı Uzay Havacılık Komitesi'nin Sputnik'e verdiği bilgiye göre, Kazakistan, Rus süper ağır roketlerinin geliştirilmesi projesine katılacak.

Kazakistan Savunma ve Havacılık Endüstrisi Bakanlığı Uzay Havacılık Komitesi'nin Sputnik'e verdiği bilgiye göre, Kazakistan, Rus süper ağır roketlerinin geliştirilmesi projesine katılacak. Buna ek olarak Kazak tarafı Rusya ile birlikte, küçük uyduların fırlatılması için ultra hafif roketler geliştirecek ve Baykonur'da füze ekipmanlarının üretimini gerçekleştirecek.

Rusya'da Kararnamesi 2018 yılı başlarında imzalanan süper ağır bir roket geliştiriliyor. Kompleksin ana geliştiricisi olarak yetki RSC Energia'ya verildi.

Kompleksin taslak tasarımının 2019 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor. Füzenin ilk fırlatılma tarihi olarak ise 2028 yılı öngörülüyor. Süper ağır roketin, Ay ve Mars gibi uzay uçuşlarını gerçekleştirmek için kullanılması planlanıyor.

Bununla birlikte, orta sınıf yeni Soyuz-5 füzelerinin ilk aşamasının süper ağır roketlerin birinci aşamasının bir parçası haline getirilmesi planlanıyor. Roskosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, süper ağır roketin Amur Bölgesi'ndeki yeni Rus uzay üssü Vostochny'den fırlatılması gerektiğini açıkladı. Devlet Başkanının kararnamesinde ayrıca uzay üssü Vostochny'de bir super ağır roket kompleksinin kurulmasından da bahsediliyor.

Baykanur'daki Zenit füze fırlatma kompleksinin Eylül-Ekim 2018'de Kazakistan'a devredilmesi planlanıyor ve Kazak tarafının 314 milyon dolar harcayarak Soyuz-5'e göre yeniden tasarlaması bekleniyor.

Buna ek olarak, Roskosmos'un Çin'e süper ağır roket üretiminde işbirliği teklif edeceği de bildirildi.