ATAK'ların ihracatı için ABD'nin izni gerekiyor

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın geçtiğimiz ay duyurduğu ve Türkiye’nin 'tek seferde yaptığı rekor ihracat' olma özelliğini taşıyan 1.5 milyar dolarlık 30 adet ATAK helikopterinin ihracatı için ABD'den izin gerekiyor.