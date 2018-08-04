Türk mühendisler, 'en yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Savunma Sanayii Başkanlığı, 'Ekran Teknolojileri' temalı ilk projesini 'ELMAS Projesi' adıyla hayata geçirdi.
Proje kapsamında, Türkiye'de ilk defa OLED ekranlar ve grafen malzeme sentezi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapılar ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (SU-NUM) kuruldu.
Bu sayede askeri özelliklerde, arka ışığa ihtiyaç duymaksızın çalışabilen ilk monokrom minyatür ekranlar tasarlanarak üretildi ve ilgili OLED ekran geliştirme prosesleri tamamen özgün olarak gerçekleştirildi.
ASKERİ AMAÇLARLA İSTENEN EBATLARDA ÖZEL OLARAK TASARLANABİLECEK
LCD ekranlara alternatif oluşturan OLED teknolojisinin aktif matris özellikte ve renkli piksel yapılarını destekleyecek şekilde ASELSAN tarafından kazanılmasıyla ileride gerek minyatür gerekse büyük alanlı özgün ekranlar askeri amaçlarla istenen ebatlarda özel olarak tasarlanabilecek, bu ürünler termal görüş ve aviyonik uygulamalarda kullanılabilecek.
Çalışma, Journal of the Society for Information Display dergisinde makale olarak yayınlanmak üzere davet aldı.
Gösterilen prototipler dünyada bugüne kadarki en yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranlar olarak literatüre geçti Sunulan bildiri kapsamındaki 1 inc OLED ekran modüllerinin içinde yer alan grafen tabanlı OLED aygıtlar SU-NUM'da, sürücü devre elektroniği de ASELSAN'da geliştirildi. Bildiri sunuşunda ekran prototiplerinden görseller sergilendi ve teknik özelliklerinden bahsedildi.
ELMAS Projesi'nde, OLED ekranlarda standart anot malzemesi olan indiyum kalay oksit (ITO) yerine grafen malzemesi kullanıldı. Grafen malzemesinin, geleceğin bilhassa esnek ekranlarında ve giyilebilen teknoloji uygulamalarında kilit rol oynaması bekleniyor.
Tek atom kalınlığındaki karbon kristali olan grafenin ışık geçirgenliği, yüksek elektriksel iletkenliği, sağlamlığı ve esnekliğiyle pek çok teknolojide uygulama alanı bulması bekleniyor.
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