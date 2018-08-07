Medvedev: Güney Osetya'ya saldıran Saakaşvili, ABD’nin desteğine güveniyordu

Rusya Başbakanı Medvedev, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili’nin 2008’deki 5 günlük Güney Osetya Savaşı sırasında ABD’nin desteğine güvendiğini, Rusya ile temasların durdurulmasının planlanmış bir şey olduğunu ifade etti. Savaşın 10. yıldönümünde Rus tanklarının Gürcistan topraklarına neden girmediğini de açıklayan Medvedev, NATO’yu uyardı.

© AP Photo / Virginia Mayo Saakaşvili, Gürcistan'a dönmek için izin istedi

Kommersant gazetesine konuşan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, 2008 yılında Rusya Devlet Başkanlığı görevine geldiğinde, Saakaşvili’nin Gürcistan ile Rusya arasındaki ilişkileri düzeltmek istediğini söylediğini aktardı.

Medvedev "Çok güzel şeyler söylüyordu, hepsini dinlemiş ve ona şöyle demiştim: İlişkileri geliştirmek istiyorsanız, öyle yapalım. Gürcistan’la, komşumuzla dostane, normal ilişkilere ihtiyacımız var. Biz buna hazırız. Ülkenizdeki iç krizi, ülkenizin parçalara ayrıldığını anlıyoruz. Yavaş yavaş ve dikkatli bir biçimde, ülkenizin federasyon, konfederasyon ya da başka bir şekilde olduğu sınırlarda kalması için yakınlaşma sürecine yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.

Saakaşvili’nin bazı görüşmeler üzerinde anlaştıktan sonra Temmuz 2008’de teması kestiğini belirten Medvedev, bunun planlanmış bir şey olduğunu ifade etti.

'SAAKAŞVİLİ, ABD’Lİ PATRONLARIYLA GÖRÜŞÜYORDU'

© Sputnik / Denis Petrov Saakaşvili ekibinin maaşını ABD ödeyecek

Medvedev'e göre Saakaşvili, Rusya'nın Gürcistan’daki sürece, Rus barış güçleri ve Abhazya ile Güney Osetya’da yaşayan Rusya vatandaşlarına karşı atılabilecek adımlara karşılık vermeyeceğini umuyordu. "Bu arada Saakaşvili patronlarıyla, yani öncelikle ABD ile görüşüyordu" diyen Medvedev, Saakaşvili’nin Condoleezza Rice, Daniel Freed gibi ABD’li politikacılarla da bir araya geldiğini ifade etti. Medvedev, Saakaşvili’nin ABD'lilerin kendisine her türlü senaryoda destek vereceğine inandığını vurguladı.

'AMACIMIZ GÜRCİSTAN’I YERLE BİR ETMEK DEĞİLDİ'

© Sputnik / Valeriy Melnikov Rusya: Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya ile ilgili çalışmaları sabote ediyor

Rus tanklarının neden Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e girmeyip onlarca kilometre uzaklıkta durduğu yönündeki soruyu da yanıtlayan dönemin Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Rusya’nın 5 günlük savaş döneminde Gürcistan’ı yerle bir etmek ve Güney Osetya’ya saldıran Saakaşvili’yi infaz etmek gibi bir amacı olmadığını söyledi.

Rusya’nın şimdi Güney Osetya’nın başkenti olan Tshinvali’deki Gürcü güçlerinin çıkarılmasını, olayları düzene sokmayı ve gerginliğin daha da tırmanmasını önlemeyi istediğini belirten Medvedev "Bu yalnızca Gürcistan’daki değil Güney Osetya ve Abhazya’daki durumu sakinleştirmenin yanı sıra AB ve diğer ülkelerle daha ılımlı ilişkiler geliştirilmesini sağladı" dedi. Medvedev "Saldırganlığı Gürcistan başlatmıştı, tarih bunu unutmayacak. Cepheleşmeyi desteklemenin doğru olmadığını düşündüm. Genelkurmay Başkanı olarak birliklerimizin ülkemize dönmesini istememin nedeni bu" ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV'DEN NATO’YA GÜRCİSTAN HAKKINDA UYARI

Öte yandan Medvedev, Moskova’nın Güney Osetya ile Abhazya’nın bağımsızlığını tanıması nedeniyle Gürcistan’ın NATO’ya kabul edilmesinin askeri bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. NATO’nun Tiflis’in üye yapılabileceği yönündeki açıklamasına değinen Medvedev “Bu kesinlikle sorumsuzca bir tutum. Bu barışa karşı bir tehdit. Biz Abhazya ve Güney Osetya’yı bağımsız devletler olarak görüyoruz, böyle bir adım potansiyel bir krize götürebilir. Bu ülkelerle dostane ilişkilerimiz var, oralarda askeri üslerimiz var” dedi.

Medvedev, NATO yönetiminin bu yönde bir adım atmayacak kadar akıllı davranmasını umduğunu da ekledi. Medvedev, 2008’de Rusya ile diplomatik ilişkilerini durduran Gürcistan’la ilişkileri yeniden başlatmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de çıkan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’nın bugün 10. yıldönümü. Bu savaştan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya’yı tanımıştı.

Gürcistan, 7 Ağustos’u 8 Ağustos’a bağlayan gece Güney Osetya’ya saldırmış ve Tshinvali’nin bir bölümüne zarar vermişti. Birçoğu Rus vatandaşı olan Güney Osetya sakinlerini koruyan Rusya ise ülkeye güçlerini sokmuştu. 5 günlük savaş sonrasında Gürcistan’la varılan ateşkes neticesinde Gürcü güçleri bölgeden çekilmişti.