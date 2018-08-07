Medvedev: Güney Osetya'ya saldıran Saakaşvili, ABD’nin desteğine güveniyordu

Medvedev "Çok güzel şeyler söylüyordu, hepsini dinlemiş ve ona şöyle demiştim: İlişkileri geliştirmek istiyorsanız, öyle yapalım. Gürcistan’la, komşumuzla dostane, normal ilişkilere ihtiyacımız var. Biz buna hazırız. Ülkenizdeki iç krizi, ülkenizin parçalara ayrıldığını anlıyoruz. Yavaş yavaş ve dikkatli bir biçimde, ülkenizin federasyon, konfederasyon ya da başka bir şekilde olduğu sınırlarda kalması için yakınlaşma sürecine yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.
Saakaşvili’nin bazı görüşmeler üzerinde anlaştıktan sonra Temmuz 2008’de teması kestiğini belirten Medvedev, bunun planlanmış bir şey olduğunu ifade etti.
'SAAKAŞVİLİ, ABD’Lİ PATRONLARIYLA GÖRÜŞÜYORDU'
'AMACIMIZ GÜRCİSTAN’I YERLE BİR ETMEK DEĞİLDİ'
Rusya’nın şimdi Güney Osetya’nın başkenti olan Tshinvali’deki Gürcü güçlerinin çıkarılmasını, olayları düzene sokmayı ve gerginliğin daha da tırmanmasını önlemeyi istediğini belirten Medvedev "Bu yalnızca Gürcistan’daki değil Güney Osetya ve Abhazya’daki durumu sakinleştirmenin yanı sıra AB ve diğer ülkelerle daha ılımlı ilişkiler geliştirilmesini sağladı" dedi. Medvedev "Saldırganlığı Gürcistan başlatmıştı, tarih bunu unutmayacak. Cepheleşmeyi desteklemenin doğru olmadığını düşündüm. Genelkurmay Başkanı olarak birliklerimizin ülkemize dönmesini istememin nedeni bu" ifadelerini kullandı.
MEDVEDEV'DEN NATO’YA GÜRCİSTAN HAKKINDA UYARI
Öte yandan Medvedev, Moskova’nın Güney Osetya ile Abhazya’nın bağımsızlığını tanıması nedeniyle Gürcistan’ın NATO’ya kabul edilmesinin askeri bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. NATO’nun Tiflis’in üye yapılabileceği yönündeki açıklamasına değinen Medvedev “Bu kesinlikle sorumsuzca bir tutum. Bu barışa karşı bir tehdit. Biz Abhazya ve Güney Osetya’yı bağımsız devletler olarak görüyoruz, böyle bir adım potansiyel bir krize götürebilir. Bu ülkelerle dostane ilişkilerimiz var, oralarda askeri üslerimiz var” dedi.
Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de çıkan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’nın bugün 10. yıldönümü. Bu savaştan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya’yı tanımıştı.
Gürcistan, 7 Ağustos’u 8 Ağustos’a bağlayan gece Güney Osetya’ya saldırmış ve Tshinvali’nin bir bölümüne zarar vermişti. Birçoğu Rus vatandaşı olan Güney Osetya sakinlerini koruyan Rusya ise ülkeye güçlerini sokmuştu. 5 günlük savaş sonrasında Gürcistan’la varılan ateşkes neticesinde Gürcü güçleri bölgeden çekilmişti.
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