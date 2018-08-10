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00:57 11 Ağustos 2018
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    Yerli silah Wattozz

    Milli enerji silahı 'Wattozz' ilk kez görüntülendi

    © Fotoğraf : albayraklar.com
    Savunma
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    Dünyanın birçok ülkesinde 1 milyondan fazla polis tarafından kullanılan uzaktan etkili elektroşok silahı Taser'e rakip olduğu belirtilen milli enerji silahı 'Wattozz'un fotoğrafları basına servis edildi. Albayraklar Şirketler Grubu Başkanı Adnan Albayrak, "Amerika'dan daha iyisini yapabiliyoruz. Silahımız yüzde yüz yerli malzeme ile üretildi" dedi.

    Albayraklar Savunma A.Ş., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programında, "Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir" açıklamasının ardından, çalışmalarında sona gelinen milli elektroşok silahı 'Wattozz'un ilk fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

    Yerli ve milli vatozlar için geri sayım başladı
    © Fotoğraf : albayraklar.com
    Yerli ve milli vatozlar için geri sayım başladı
    WattozzSida (Silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi de üretimini bitirdiği uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattozz'un dünya lansmanını yapmaya hazırlanıyor.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, tabancanın Türk akademisyenler tarafından yüzde yüz yerli malzemeyle üretildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye piyade tüfeğini bile yabancı lisans altında üreten bir ülkeyken son 15-16 yılda her şey değişti. Artık dünyaya helikopter, insansız hava aracı gibi ağır silahlar satan bir ülke haline geldik. Ürettiğimiz Wattozz Enerji Silahı da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Biz Amerika'dan daha iyisini yapabiliyoruz. Silahımız, Türk akademisyenler tarafından tamamen farklı bir teknoloji ve yüzde yüz yerli malzeme ile üretildi. Dünyada bir eşi ve benzeri daha bulunmuyor. Bu gelişmiş silahın tüm emniyet güçleri tarafından kullanılmaya başlanması ile dünyada ateşli silah kullanımının azalacağını, ölüm ve ağır yaralanma gibi istenmeyen durumların önüne geçileceğini düşünüyorum."

    'DÜNYA POLİS TEŞKİLATLARI, TÜRK YAPIMI KABLOSUZ SİLAHLARIMIZI TERCİH EDECEK'

    ABD'li Taser'in çok fazla risk taşıdığını ve dezavantajlara sahip olduğunu söyleyen Albayrak, eskiyen kablo teknolojisiyle silahın hedef alma şansının bulunmaması yüzünden ciddi yaralanmalara sebep olduğunu belirterek, "Dünya polis teşkilatları mevcut kablolu elektrik silahlarını kullanmaya son verip Türk yapımı kablosuz silahlarımızı tercih edecek. Bu sayede ülkemize büyük bir döviz girdisi ve katma değer de sağlanacak" dedi.

    Milli enerji silahı Wattozz'un Taser'ın tekeline son vereceğe belirtildi.
    © Fotoğraf : albayraklar.com
    Milli enerji silahı Wattozz'un Taser'ın tekeline son vereceğe belirtildi.

    Diğer savunma teknolojileri ve silah projelerinin yapımına da hızla devam edildiğini söyleyen Albayrak, Wattozz enerji silahının seri üretim hazırlıklarının tamamlandığını ve gerçekleştirilecek lansmandan sonra dünya genelinde distribütörlüklerin verileceğini belirtti.

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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
    © AA /
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    Şirketten yapılan açıklamaya göre; Wattozz enerji silahı, rakibine kıyasla uygun bir fiyattan ücretsiz eğitim ve tam garanti desteği ile satılacak. Milli silah, kablosuz mermi ve çift atış özelliği; anti vibrasyon sistemli dahili kamera, radyo frekansı ile uzaktan mermi/ elektrik kontrolü, barutsuz, gazsız ateşleme sistemi, yüksek tetik hassasiyeti, nokta atışı yüksek isabet özelliği, sessiz ateşleme, insan sesli uyarı sistemi, dahili hedefleme lazeri, dahili gece aydınlatma feneri, dataport veri bilgi sistemi, direkt contact modu, ergonomik kabze, uzun batarya ömrü ve ışıklı uyarı göstergeleriyle ön plana çıkıyor.

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    Etiketler:
    Wattozz, Yerli silah, Albayraklar Şirketler Grubu, ABD, Türkiye
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