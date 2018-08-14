ABD’nin Carney destroyeri, 6 ay aradan sonra tekrar Karadeniz’e girdi

6. Filo'nun açıklamasında, "USS Carney DDG-64 füze destroyeri, deniz güvenliği operasyonlarını gerçekleştirmek ve bölgedeki müttefik ve partnerlerle işbirliği imkanlarını iyileştirmek için 12 Ağustos'ta Karadeniz'e girdi" dendi.
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USS Carney'in komutanı Tyson Young, "Carney'in Karadeniz'e girişi, bölgedeki güvenlik ve istikrara değişmez bağlılığımızı sergiliyor. Burada geçireceğimiz zaman, partner ülkelerle işbirliğini ve bilgi değişimini iyileştirmemize yardımcı olacak" açıklamasında bulundu.
USS Carney, daha önce de Ocak ayında Karadeniz'e girmiş ve Ukrayna Donanması'yla ortak tatbikata katılmıştı.
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