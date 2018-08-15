Rs uzman: Türkiye’nin ABD ekonomisine zarar vermek için mekanizması yok

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Glazova, “Türk tarafının bu kararı aslında bekleniyordu çünkü son günlerde Erdoğan defalarca ABD’nin Türkiye’yi sırtından vurduğunu, ABD’nin müttefiklerinin bacağına kurşun sıktığını söyledi, çünkü Türkiye ABD’nin NATO müttefiki. ABD gerçekten de Türk ekonomisine ağır bir darbe indirdi ve Türkiye yönetimi açısından bu eylemler kesinlikle haksız ve ekonomik şantajın bir unsuru” yorumunda bulundu.

Glazova, “Halihazırda Türkiye’nin elinde, ABD ekonomisini incitmek için gereken mekanizmalar yok. Bu yüzden en doğru karar, ABD’nin ekonomik savaş yürüttüğü ülkelerin çabalarını birleştirmesi olur. Türkiye ve Rusya dahil birçok ülke ABD’nin bu eylemlerine kolektif yanıt üzerinde çalışıyor. Bunun içinde, ticarette dolardan vazgeçmek ve varlıklarını ABD’den geri çekmek için karşılıklı ödemelerde ulusal paralara geçiş de var” dedi.