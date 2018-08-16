Rusya’nın, Suriye kıyılarındaki filosuna Kalibr füzeli bir gemi daha eklenecek

Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Akdeniz’de görev yapan, Suriye kıyılarındaki filosuna bugün Kalibr füze donanımına sahip Vışniy Voloçyok küçük füze gemisi eklenecek. Sivastopol’den hareket eden gemi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Rusya'nın Karadeniz Filosu 50'den fazla gemiyle daha güçlü hale getirildi

Rusya'nın Karadeniz Filosu, Akdeniz'deki Rus donanma güçlerine Kalibr füzesi donanımına sahip Vışniy Voloçyok isimli küçük füze gemisinin ekleneceğini açıkladı.

Açıklamada geminin bugün filoya katılacağını ve görevlerine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, gemi Kırım'ın Sivastopol kentinden Akdeniz'e doğru hareket edecek ve İstanbul ile Çanakkale boğazlarından geçecek.

Оснащенный «Калибрами» ракетный корабль «Вышний Волочек» пополнит группировку ВМФ РФ в Средиземном море:

https://t.co/OlyaPgfZS1 pic.twitter.com/XAtmmSm4gY — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) August 16, 2018

​Vışniy Voloçyok gemisi Karadeniz Filosu'na bu yıl 1 Haziran'da eklemişti. Buyan-M projesi kapsamında inşa edilen 6. Gemi olan bu gemi 22 Ağustos 2016'da suya indirilmişti. Rusya'nın şu an Akdeniz'de 15 askeri gemi ve destek aracı bulunuyor. Bölgedeki gemiler Suriye'deki teröristlere karşı operasyonlarda destek veriyor.