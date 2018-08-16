Rusya’nın, Suriye kıyılarındaki filosuna Kalibr füzeli bir gemi daha eklenecek

Açıklamada geminin bugün filoya katılacağını ve görevlerine başlayacağı kaydedildi.
Açıklamaya göre, gemi Kırım'ın Sivastopol kentinden Akdeniz'e doğru hareket edecek ve İstanbul ile Çanakkale boğazlarından geçecek.
Оснащенный «Калибрами» ракетный корабль «Вышний Волочек» пополнит группировку ВМФ РФ в Средиземном море:— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) August 16, 2018
https://t.co/OlyaPgfZS1 pic.twitter.com/XAtmmSm4gY
Vışniy Voloçyok gemisi Karadeniz Filosu'na bu yıl 1 Haziran'da eklemişti. Buyan-M projesi kapsamında inşa edilen 6. Gemi olan bu gemi 22 Ağustos 2016'da suya indirilmişti. Rusya'nın şu an Akdeniz'de 15 askeri gemi ve destek aracı bulunuyor. Bölgedeki gemiler Suriye'deki teröristlere karşı operasyonlarda destek veriyor.
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