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16:49 17 Ağustos 2018
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    Çin Hava Kuvvetleri pilotu Yu Hu, J-10 tipi avcı uçağında.

    Pentagon raporundan, CNN, Çin'in ABD'ye nükleer saldırı hazırlığında olduğu manşeti çıkardı

    © AFP 2018 / Johannes Eisele
    Savunma
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    Pentagon, Çin'in hava ve deniz kuvvetleriyle bombardıman düzenleme kabiliyetini son 3 yılda süratle geliştirdiğini ve tatbikatlarının muhtemelen ABD ile müttefiklerine saldırıya yönelik olduğunu iddia etti. CNN, raporu, Çin'in ABD'ye atom bombası atabileceğini ima eder şekilde manşete koydu.

    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Çin Silahlı Kuvvetleri ile ilgili Kongre'ye sunduğu raporu manşete taşıyan CNN International, 'Çin'in uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarıyla ABD'ye denizaşırı nükleer saldırı düzenlemeye yönelik kabiliyetlerini geliştirdiği' iddiasıyla alarm zilleri çaldırdı. 

    Çin'in yeni süper bilgisayarı Tienhı-3
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    Çin'in yeni süper bilgisayarının prototipi tamamlandı
    Trump yönetiminin silahlanmaya yeni ivme kazandırmaktan uzay kuvvetleri kurma kararına ve ticaret savaşlarına dek hemen her hamlesinin merkezinde Çin varken Pentagon'dan da yeni bir Çin raporu geldi.

    CNN International rapor üzerine kurduğu manşette şu bölümleri öne çıkardı:

    ''Çin hava kuvvetleri yeniden nükleer misyonla görevlendirildi.''

    ''Çin uzun menzilli bombardıman uçaklarına nükleer kabiliyet kazandırmaya çalışıyor.''

    Yapay zeka
    China Daily
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    'HEM KARA HEM DENİZ HEM DE HAVA KUVVETLERİ NÜKLEER OLACAK'

    ''Nükleer silah atabilen bombardıman uçaklarının konuşlandırılması ve entegrasyonu ilk kez Çin'e kara, deniz ve havaya yayılmış şekilde nükleer silah kullanma becerisi kazandırır.''

    ''Çin Devlet Başkanı Şi Cinping silahlı kuvvetlerini modernize etme arzusunu gizlemezken Çin Halkının Kurtuluşu Ordusu tarihindeki en geniş çaplı yeniden yapılandırmadan geçiyor ki ortak operasyonlarda birlikte savaşabilecek bir güç haline gelsin.''

    ''Çin, nükleer silah atma kabiliyetli, hayalet nitelikli, uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı üzerinde çalşıyor. Bu 10 yıl içinde operasyonel hale gelip halihazırdaki bombardıman uçaklarına ilave olabilir.''

    CNN, raporu doğrular şekilde Çin'in mayıs ayında Güney Çin Denizi'nde tartışmalı şekilde oluşturduğu yapay adalara nükleer silah kabiliyetli H-6K bombardıman uçakları konuşlandırdığını kaydetti.

    Pentagon
    © AFP 2018 /
    'Pentagon, Rusya ve Çin ile rekabet edebilmek için yapay zekaya 885 milyon dolar yatıracak'
    DENİZAŞIRI ÇOK UZAK YERLERİ VURMAYA YÖNELİK

    CNN'in yansıttıkları dışında, rapordaki diğer unsurlar şöyle:

    ''Çin Halkının Kurtuluşu Ordusu, 3 yıldır kendi karasından en uzaktaki yerleri vurma kapasitesini süratle artırdı, denizcilik açısından kritik bölgelerde tecrübe kazandı ve muhtemelen ABD ile müttefiklerini hedef alacak saldırılar düzenlemeye yönelik olarak Pasifik Okyasunu'nda tatbikatlar yaptı.''

    ''Kritik deniz bölgelerinde üslerini artırdı. 2017'de Çin ordusunun faaliyetlerine bir uçak gemisi, bir kruvazör, 3 destroyer, daha başka savaş gemileri, destek gemileri ve istihbarat toplama gemileri eklendi. Şimdilik 10 bin kişilik 2 tugaydan oluşan Çin deniz piyadeleri 2020'de 7 tugaya çıkacak.''

    'YENİ İPEK YOLUYLA NÜFUZ BÖGELERİ'

    Çin’in ilk yerli üretim uçak gemisi
    © AFP 2018 / Stringer
    Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi, test seferine çıktı
    ''Pekin, 'Yeni İpek Yolu' olarak takdim ettiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni işbirliği yapan ülkelerin çıkarlarını Çin'in çıkarlarına uygun şekillendirmesi ve Çin'i eleştirmeyi bırakması için kullanıyor.''

    ABD'NİN ASKERİ HARCAMALARI ÇİN'İN 3 KATINDAN FAZLA

    ABD'nin 2017 Ulusal Savunma Stratejisi, 2018 Ulusal Savunma Stratejisi ve 2018 Nükleer Vaziyet Gözden Geçirme belgelerine atıflar yapan rapor Çin'in savunma harcamalarının 2017 yılında 190 milyar doları aştığı tahmininde bulundu. Oysa Amerikan savunma bütçesi 717 milyar dolar. Trump yönetimi, yılbaşında yayımladığı 2018 Ulusal Savunma Stratejisi'nin merkezine Çin'le uzun vadeli stratejik rekabeti koymuştu.

    Etiketler:
    nükleer, CNN, Pentagon, Çin, ABD
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