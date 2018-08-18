ABD, Rus yapımı hipersonik 'Kinjal' füzesinin bir benzerini geliştirmek istiyor

Amerikan uçak üreticisi Lockheed Martin’in ABD Hava Kuvvetleri’nden ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) adlı yeni bir hipersonik balistik füzenin prototipini geliştirmek üzere sipariş aldığı öğrenildi.

© Sputnik / Iliya Pitalev CNBC: Rus hipersonik füzesi 'Kinjal' 12 testten başarıyla geçti

Defens News'un yayınladığı haberde, 480 milyon dolar değer biçilen yeni tasarımla ilgili anlaşmanın detaylarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Yeni füzenin, Lockheed Martin'in geçen nisan ayında imzalanan 928 milyon dolarlık kontrat çerçevesinde geliştirdiği HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon) adındaki hipersonik füze gibi 2021'de hazır olmasının beklendiği ifade edildi.

Habere göre ARRW füzesinin geliştirildiği sırada henüz test aşamasında olan en yeni teknolojilerin kullanılacağı tahmin ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı. Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan birliklere gönderdiğini belirtmişti.

Bugün Rusya ve ABD'nin dışında İsrail (Rampage) ve Çin'in (CH-AS-X-13) de havadan fırlatılan balistik füzeler geliştirdiği ifade ediliyor.