F-22 ile F-35 savaş uçaklarının havadaki ‘it dalaşı’ görüntülendi

Eğitim amaçlı yapılan manevraların videosu, US Military News sitesinin Youtube kanalında yayınlandı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-22 Raptor ve Norveç ordusunda görevli 2 adet F-35 Lightning II savaş uçağının yer aldığı eğitim savaşı, NATO ülkelerinin düzenlediği ortak tatbikat çerçevesinde yapıldı.



F-35 Lightning II, Amerikan uçak üreticisi Lockheed Martin tarafından F-22 Raptor uçağından sonra geliştirilen ve seri üretimine geçilen ikinci uçak.

F-22 Raptor ve F-35 Lightning II'nin ait olduğu 5. nesil savaş uçakları, yüksek fiyatı ve çeşitli teknik aksaklıklar nedeniyle sıklıkla eleştirilere hedef oluyor. Geçtiğimiz ekim ayında yeni nesil F-35 avcı uçaklarını kullanan pilotlardan, oksijen yetersizliğine işaret edebilecek belirtiler olduğuna dair şikayetler gelmişti, geçen kasımdaysa ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35'lerin üzerinde meydana gelen paslanmadan dolayı uçakların orduya teslimatını 30 gün süreyle askıya almıştı.