ABD'de yayınlanan askeri dergi, Rus kruvazörünü dünyanın en iyi savaş gemileri listesine aldı

Bu gemilerin nükleer başlık taşıyan P-700 Granit seyir füzelerinin yer aldığı 20'şer fırlatma rampasıyla donatıldığı belirtilen haberde, "Hızlı ve güçlü olan Orlan projesinin gemileri, Rus denizaltıları ve ülke toprakları için tehdit oluşturabilecek Amerikan nükleer uçak gemilerini imha etmek için üretildi" ifadelerine yer verildi.
Dünyanın en iyi savaş gemilerinin listesine ABD donanmasının USS Ticonderoga kruvazörünü ve USS Arleigh Burke muhribini alan dergi, söz konusu gemilerin SM-3 güdümlü füzeleri kullanan çok işlevli Aegis füze savunma sistemiyle donatıldığını belirtti.
Listede ayrıca Japon donanmasının Kongo sınıfı muharebe kruvazörü ve Çin'in ürettiği ileri teknoloji ürünü 055 destroyeri gibi gemilere de yer verildi.
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