ABD'de yayınlanan askeri dergi, Rus kruvazörünü dünyanın en iyi savaş gemileri listesine aldı

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Proje 144 ‘Orlan’ kapsamında üretilen Rus füze kruvazörlerini dünyanın en güçlü savaş gemilerinin listesine dâhil etti.

'Orlan' projesi kapsamında 1973-1989 döneminde üretilen 4 adet kruvazörden şu anda sadece ‘Pyotr Velikiy' adlı geminin faal durumda olduğunu ve Rusya'nın Kuzey Filosu'nun amiral gemisi olma özelliğini taşıdığını hatırlatan dergi, ‘Amiral Nahimov' kruvazörünün ise modernizasyon sürecinden geçtiğine dikkat çekti.

Bu gemilerin nükleer başlık taşıyan P-700 Granit seyir füzelerinin yer aldığı 20'şer fırlatma rampasıyla donatıldığı belirtilen haberde, "Hızlı ve güçlü olan Orlan projesinin gemileri, Rus denizaltıları ve ülke toprakları için tehdit oluşturabilecek Amerikan nükleer uçak gemilerini imha etmek için üretildi" ifadelerine yer verildi.

Dünyanın en iyi savaş gemilerinin listesine ABD donanmasının USS Ticonderoga kruvazörünü ve USS Arleigh Burke muhribini alan dergi, söz konusu gemilerin SM-3 güdümlü füzeleri kullanan çok işlevli Aegis füze savunma sistemiyle donatıldığını belirtti.

Listede ayrıca Japon donanmasının Kongo sınıfı muharebe kruvazörü ve Çin'in ürettiği ileri teknoloji ürünü 055 destroyeri gibi gemilere de yer verildi.