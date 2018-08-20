Rusya: Hindistan, 5. nesil savaş uçağı projesini iptal etmedi, proje donduruldu

Sputnik'e konuşan Şugayev, Hindistan'ın ortak savaş uçağı geliştirme projesinden çekilmek istediği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Şugayev, Rusya'nın 5. nesil uçağı Su-57'nin uluslararası askeri Army-2018 fuarında akrobasi uçuşu gerçekleştireceğini ve uçağın birçok ülkenin ilgi olacağını düşündüğünü belirtti.
FGFA 5. nesil savaş uçağı üretim projesi mevcut Hindistan hükümetinin Make in India politikası çerçevesinde yürütülen bir proje. Projede Rusya tarafından Sukhoi Tasarım Bürosu ve Hindustan Aeornautics şirketi yer alıyor. FSVTS Direktör Yardımcısı Vladimir Drojdov, Rusya ile Hindistan'ın 5. nesil uçak üretimi konusunda bir anlaşma taslağı üzerinde uzlaştığını, Moskova'nın anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu söylemişti.
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