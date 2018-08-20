Rusya: Hindistan, 5. nesil savaş uçağı projesini iptal etmedi, proje donduruldu

Rusya'nın askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya ile Hindistan arasında FGFA 5. nesil savaş uçağı geliştirme projesinin iptal edilmediğini, şimdilik dondurulduğunu söyledi. Şugayev, konuyla ilgili diyaloğu sürdürme olasılığının da olduğunu ifade etti.

Sputnik'e konuşan Şugayev, Hindistan'ın ortak savaş uçağı geliştirme projesinden çekilmek istediği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

© Sputnik / Алексей Дружинин Rusya, 5. nesil savaş uçakları için ilk teslimat anlaşmasını yakında imzalayacak

Şugayev, bir iptal durumunun söz konusu olmadığını şu sözlerle aktardı: "Proje şimdilik donduruldu. Ancak 5. nesil uçak üretimi konusunda diyaloğa yeniden başlayacağımızı umuyoruz."

Şugayev, Rusya'nın 5. nesil uçağı Su-57'nin uluslararası askeri Army-2018 fuarında akrobasi uçuşu gerçekleştireceğini ve uçağın birçok ülkenin ilgi olacağını düşündüğünü belirtti.

FGFA 5. nesil savaş uçağı üretim projesi mevcut Hindistan hükümetinin Make in India politikası çerçevesinde yürütülen bir proje. Projede Rusya tarafından Sukhoi Tasarım Bürosu ve Hindustan Aeornautics şirketi yer alıyor. FSVTS Direktör Yardımcısı Vladimir Drojdov, Rusya ile Hindistan'ın 5. nesil uçak üretimi konusunda bir anlaşma taslağı üzerinde uzlaştığını, Moskova'nın anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu söylemişti.