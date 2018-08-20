Kalaşnikov'dan yeni tüfek

Kalashnikov.media sitesinde yer alan açıklamada, "Silah, 7.62x51 mm fişek için AK-103 tüfeği temelinde üretildi ve AK-12 tüfeğinin eleman ve bileşenlerini içeriyor. Halihazırda ön testlere hazırlık çalışmaları yapılıyor" dendi.

Şarjörün kapasitesi 20 fişek olan yeni tüfeğin ağırlığı 4.3 kg. Toplam uzunluğu 880-940 mm olan tüfeğin namlusu 415 mm uzunluğunda. AK-308 dioptrik nişangah ve 4 konumlu, uzunluğu ayarlanabilir ve katlanabilir dipçiğe sahip.