Kalaşnikov'dan yeni tüfek

Şarjörün kapasitesi 20 fişek olan yeni tüfeğin ağırlığı 4.3 kg. Toplam uzunluğu 880-940 mm olan tüfeğin namlusu 415 mm uzunluğunda. AK-308 dioptrik nişangah ve 4 konumlu, uzunluğu ayarlanabilir ve katlanabilir dipçiğe sahip.
Kalaşnikov şirketinin geliştirdiği 7.62 mm kalibreli yeni AK-308 tüfeğin test aşamasına gireceği belirtildi.
Şarjörün kapasitesi 20 fişek olan yeni tüfeğin ağırlığı 4.3 kg. Toplam uzunluğu 880-940 mm olan tüfeğin namlusu 415 mm uzunluğunda. AK-308 dioptrik nişangah ve 4 konumlu, uzunluğu ayarlanabilir ve katlanabilir dipçiğe sahip.
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