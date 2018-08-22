Rusya, yeni nesil bir denizaltısavar geliştiriyor

Tecmash şirketinin genel müdürü Vladimir Lepin, yeni nesil bir denizaltısavar silah geliştirme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Lepin'in anlattığına göre bu yeni silah, denizaltısavar bomba Zagon-2E'den daha güçlü olacak.

Россия разрабатывает новое поколение противолодочного оружия https://t.co/sAOpUUzWyc pic.twitter.com/OKyqUNRpXt — РИА Новости (@rianru) August 22, 2018

​Zagon-2E bombaları, su üstü ve su altındaki deniz araçlarını vurmak için kullanılıyor. Hem sığ hem de derin sulardaki denizaltılara karşı kullanılabilen bu silahın menziliyse 450 metre. Bu bomba ayrıca, bir önceki modeli olan Zagon-1'e göre üç kat daha güçlü.