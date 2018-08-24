Akar ve Fidan yeniden Moskova'ya gidiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Moskova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir haftalık aranın ardından yeniden bir araya geleceği açıklandı.

Moskova'da geçen cuma Şoygu ile görüşen Akar ve Fidan, bugün bir kez daha Moskova'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la buluşacak.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Akar arasındaki görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak.

Açıklamada, "Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konular, Suriye'deki durum ve askeri kurumlar düzeyindeki Türk-Rus işbirliği ile ilgili geçen hafta başlattıkları kapsamlı diyaloğa devam edecek" dendi.

Şoygu ve Akar'ın 17 Ağustos'ta Moskova'da yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan bakanlık, o görüşmede sığınmacıların eve dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki insani durumun en kısa sürede düzeltilmesi konusuna özel önem verildiğinin altını çizdi.